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16.07.2020 14:56
Рубрика: Власть

Путин призвал формировать бюджет в соответствии с обновленной Конституцией

Текст: Кира Латухина
Все планы в жизненно важных отраслях должны выполняться, их нельзя забывать в связи со связанными с пандемией событиями. Нужно учитывать настроения граждан, поэтому трехлетний бюджет должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, которое прошло в режиме видеоконференции.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

С учетом полученного за предыдущие месяцы опыта важно направить дополнительные ресурсы на долгосрочные, стратегические планы, национальные проекты, включая развитие здравоохранения, образования, инфраструктуры, поддержание обороноспособности, подчеркнул Владимир Путин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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И здесь очень важно обратить внимание на ранее принятые решения, считает президент. Например, указ от 7 мая 2012 года, 604-й, где прописано, что денежное довольствие военнослужащих должно быть не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей. "Нужно иметь в виду, что те наши предыдущие планы в жизненно важных отраслях должны не просто иметься в виду - должны исполняться. Именно такой подход должен учитываться нами в будущей работе", - заявил президент.

"Решения, о которых я сейчас сказал, не просто должны быть где-то у нас там зафиксированы и забыты в связи с теми проблемами, которые произошли. Эти решения должны исполняться", - повторил глава государства. "И мы должны иметь в виду, что в связи с принятием Конституции, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трехлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции, запросам людей", - подчеркнул он.

Важно и в дальнейшем сохранить ответственную бюджетную политику, включая и бюджетное правило, и инфляционное таргетирование, чтобы четко балансировать и наращивать устойчивость всей системы государственных финансов, заключил президент.

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