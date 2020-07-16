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16.07.2020 18:56
Рубрика: Власть

Наемников не пропустят

Рашид Нургалиев рассказал о новых угрозах для ОДКБ
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Информационные ресурсы государств - членов ОДКБ все чаще становятся объектом постоянных противоправных посягательств со стороны хакерских группировок и отдельных злоумышленников. Негативные последствия разного рода кибератак носят уже не локальный, а глобальный характер.

Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в большом интервью Интерфаксу.

Фото: Анатолий Медведь/ТАСС
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В этой связи, по его словам, в рамках ОДКБ создана целостная система и выполняется комплекс взаимоувязанных мер. В том числе в рамках операции постоянного действия "ПРОКСИ" по противодействию преступлениям в киберсфере.

Конечно же, для решения такого важного вопроса нужны грамотные специалисты, заметил Нургалиев. Именно поэтому с 2011 года в Москве сначала на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, а затем МИФИ для государств - членов ОДКБ проводится безвозмездное обучение по программам повышения квалификации по специальности "информационная безопасность".

Рассказал замсекретаря Совбеза и о новых террористических угрозах для стран Организации. Он напомнил, что после решительных действий сирийского правительства при поддержке и помощи со стороны России удалось нанести террористам из запрещенной в РФ организации ИГИЛ серьезные потери и освободить большую часть Сирии от боевиков, а также разрушить инфраструктуру и систему управления террористов. Однако, по данным замсекретаря Совбеза, террористы активизировались на севере Афганистана, вынашивая планы проникновения в соседние государства Центральной Азии.

Террористы планируют проникновение с территории Афганистана в государства Центральной Азии

"В результате значение таджикско-афганского участка внешней границы государств - членов ОДКБ как антитеррористического буфера значительно возросло", - сообщил Рашид Нургалиев. По его словам, для стабилизации обстановки на таджикско-афганском направлении принимаются дополнительные меры политического и военного характера, совершенствуется взаимодействие международных и региональных организаций. В частности, на территории Таджикистана создается военная инфраструктура, отрабатываются новые способы и методы борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией, завершается разработка проекта целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы.

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Кроме того, в формате ОДКБ проводится специальная операция "Наемник" по перекрытию каналов вербовки, въезда и выезда граждан для участия в террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций на пространстве ОДКБ.

Как сообщил замсекретаря Совбеза, в рамках проведенной международной операции под эгидой ОДКБ в прошлом году были задержаны около 100 лиц, причастных к террористической деятельности, проверены более 250 тысяч человек, 61 человек объявлен в международный розыск. А во время операции "Нелегал-2019" были задержаны более тысячи человек, находившихся в розыске, более 8 тысяч иностранных граждан выдворены и депортированы из государств ОДКБ, возбуждено почти 7 тысяч уголовных дел за организацию незаконной миграции. А подразделения финмониторинга Белоруссии и России выявили более 2 тысяч подозрительных операций, произведенных иностранцами.

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