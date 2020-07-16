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16.07.2020 19:46
Рубрика: Происшествия

Дети по сходной цене

Арестованы врачи по делу о торговле младенцами
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Басманный суд Москвы в закрытом режиме разобрал просьбу следствия об аресте врачей-гинекологов по делу о торговле младенцами. Сначала в СИЗО был отправлен один врач, спустя несколько часов еще трое.

Это означает, что суд согласился с просьбой следствия и отправил в СИЗО обвиняемых в торговле младенцами в подмосковном Одинцове. Арестованные пробудут под стражей до 14 сентября.

Фото: rt.com
Что известно о деле с пятью младенцами, найденными в московской квартире

А теперь поименно. Арестованы два врача коммерческой клиники NGC уролог Артур Ашитков и гинеколог Юлианна Иванова, а также гинекологи Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова.

Закрытый режим судебного заседания объясняется сведениями в деле о детях.

Напомним, четырех медиков обвиняют в торговле младенцами в подмосковном Одинцове.

Это уголовное дело было возбуждено еще в январе по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Торговля людьми".

Само дело СК возбудило по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.

Второй за год случай говорит о налаженном криминальном бизнесе по торговле младенцами

Пока о деталях СК рассказывает мало. Из Московской области дело забрал центральный аппарат Следственного Комитета.

Эпизодов в деле несколько. Врачей же задержали только сейчас, когда у следствия появились все доказательства.

Данная история похожа на недавнюю, когда в Москве нашли младенцев, рожденных суррогатными матерями.

Нижегородку осудили за торговлю детьми

В этом уголовном дело также есть младенцы, квартира с несколькими такими же малышами, родители-иностранцы, которые занимались оформлением бумаг, чтобы увезти детей за границу. А пока детей с няней держали в съемной квартире.

Именно няня испугалась и вызвала врачей, когда одному из младенцев стало плохо. Медики, в свою очередь, позвали полицию.

Экспертиза показала - причиной смерти младенца был синдром внезапной смерти.

Сотрудники СК проверяли по этому делу не только врачей, но и полицию, фирму по услугам суррогатного материнства, юристов, которые эту фирму обслуживали, опеку, которая не заметила младенцев в квартире без родителей. Второй за год случай говорит о налаженном криминальном бизнесе по торговле младенцами от суррогатных матерей.

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