Арестованы врачи по делу о торговле младенцами

Это означает, что суд согласился с просьбой следствия и отправил в СИЗО обвиняемых в торговле младенцами в подмосковном Одинцове. Арестованные пробудут под стражей до 14 сентября.
А теперь поименно. Арестованы два врача коммерческой клиники NGC уролог Артур Ашитков и гинеколог Юлианна Иванова, а также гинекологи Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова.
Закрытый режим судебного заседания объясняется сведениями в деле о детях.
Напомним, четырех медиков обвиняют в торговле младенцами в подмосковном Одинцове.
Это уголовное дело было возбуждено еще в январе по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Торговля людьми".
Само дело СК возбудило по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.
Пока о деталях СК рассказывает мало. Из Московской области дело забрал центральный аппарат Следственного Комитета.
Эпизодов в деле несколько. Врачей же задержали только сейчас, когда у следствия появились все доказательства.
Данная история похожа на недавнюю, когда в Москве нашли младенцев, рожденных суррогатными матерями.
В этом уголовном дело также есть младенцы, квартира с несколькими такими же малышами, родители-иностранцы, которые занимались оформлением бумаг, чтобы увезти детей за границу. А пока детей с няней держали в съемной квартире.
Именно няня испугалась и вызвала врачей, когда одному из младенцев стало плохо. Медики, в свою очередь, позвали полицию.
Экспертиза показала - причиной смерти младенца был синдром внезапной смерти.
Сотрудники СК проверяли по этому делу не только врачей, но и полицию, фирму по услугам суррогатного материнства, юристов, которые эту фирму обслуживали, опеку, которая не заметила младенцев в квартире без родителей. Второй за год случай говорит о налаженном криминальном бизнесе по торговле младенцами от суррогатных матерей.