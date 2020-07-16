Более 42 тысяч московских выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию и химии

В четверг столичные школьники сдали ЕГЭ по двум предметам. Как отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, обществознание сдавали 33 тысячи человек, химию - 9 тысяч. Вся процедура прошла в обычном режиме.

"Обществознание уже несколько лет подряд становится одним из самых популярных и востребованных предметов по выбору среди московских выпускников, - подчеркнула вице-мэр. - Это самый популярный предмет после русского языка и профильной математики. Стабильно высокий интерес также наблюдается и к экзаменам по естественно-научным дисциплинам", - рассказала вице-мэр.

Испытания по обществознанию длились 3 часа 55 минут, по химии - 3 часа 30 минут. Результаты будут доступны для ознакомления в личных кабинетах участников на mos.ru не позднее 30 июля.