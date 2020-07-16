Число новых случаев COVID-19 в Москве сопоставимо с раннеапрельскими показателями

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 628 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Июльские показатели количества новых случае сопоставимы с раннеапрельскими. Количество новых заболевших за последние две недели сократилось еще на 27,3%.

Среди вновь выявленных случаев - 51,3% - у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% - от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, еще 5,1% - старше 80 лет. Также 7,8% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдение.