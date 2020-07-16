Нет худа без добра. Эту поговорку руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина вспоминает всякий раз, когда ее спрашивают, как коронавирус отразился на туристической сфере региона. Возможностей для заграничных путешествий из-за пандемии поубавилось, зато появился шанс получше узнать Подмосковье. О том, с чего лучше начать знакомство с туристическим потенциалом области и куда поехать искушенному туристу, она рассказала "РГ".

Наталья Владимировна, сезон в этом году, прямо скажем, сломан. Отели не работали всю весну и часть лета, были закрыты музеи, усадьбы... А у вас оптимистичные прогнозы - ждете увеличения турпотока. На чем базируется такая уверенность?

Наталья Галкина: Действительно, этим летом мы рассчитываем на увеличение турпотока на 10-15 процентов - при оптимистичном сценарии, конечно. За счет чего? Во-первых, меняется внутренняя структура туризма. Да, сейчас нет иностранцев и по соображениям санитарной безопасности мы пока не можем возить по достопримечательностям полные автобусы туристов. Но зато возрос спрос на автопутешествия и кемпинги. Например, на кемпинг на берегу реки Коломенки, в полукилометре от Коломенского кремля. Туда едут и автокемперы, и туристы на обычных машинах. Четвертый год принимает туристов кемпинг-мотель в Сергиевом Посаде. Даже с учетом того, что достопримечательности были закрыты, в этих древних городах приятно просто гулять, наслаждаться природой, архитектурой. Есть площадки для автокемпингов в Рузе, Егорьевске, Зарайске, других округах.

Во-вторых, начинает давать отдачу та программа благоустройства, которая у нас ведется уже несколько лет. Благоустроили, например, набережную реки Сенеж в Солнечногорске, создав там одну из лучших в области зон пляжного отдыха. Тут же потянулись отдыхающие, в том числе из Москвы. Кто-то после пляжа сразу поедет домой. Но многие захотят и взглянуть на Путевой дворец, построенный в конце XVIII века, прогуляться по усадьбе Середниково, где впервые влюбился Михаил Лермонтов, посетить розарий, в котором собраны 1700 сортов роз - поверьте, это необыкновенная красота! Вот так по кирпичику и складывается наш туристический результат - 22 миллиона человек по итогам прошлого года.

...И для Натальи Галкиной в том числе. Фото: Комитет по туризму Московской области

Готовила ли область какие-то особые программы к летнему турсезону?

Наталья Галкина: Мы сделали ставку на экотуризм и подготовили несколько новых маршрутов. Выделили, например, в отдельное направление пешие маршруты - для тех, кто устал от самоизоляции и получает удовольствие от прогулок на природе. Есть карта ягодных и грибных мест Подмосковья, навигация для тех, кто хочет отдыхать с домашними животными или предпочитает какой-то конкретный вид отдыха, например, прыжки с парашютом или активные водные развлечения. Все это собрано на областном туристическом сайте welcome.mosreg.ru. Пожалуйста, заходите, выбирайте отдых по душе.

А если из личных рекомендаций? Представьте, что к вам обратился человек, который нигде в Подмосковье не был. С чего ему лучше начать?

Наталья Галкина: В 15 минутах от МКАД в Одинцовском округе сть усадьба "Большие Вяземы". Это музей-заповедник А.С. Пушкина, с хозяйки усадьбы Натальи Петровны Голицыной поэт писал старую графиню из "Пиковой дамы". Здесь уникальные интерьеры, архитектура XVI-XIX веков. На территории есть храм, в котором бывал сам Борис Годунов. В такие места хорошо брать томики Пушкина - стихи начинают звучать совсем по-другому.

А теперь представьте, что совета просит опытный путешественник, который уже много что видел. Куда поедет он?

Наталья Галкина: Я посоветовала бы Зарайск. Этот исторический город после того, как завершился первый этап реставрации его центральной части, совершенно преобразился. Приезжая в Зарайск, тут же проникаешься неповторимой атмосферой неспешной жизни и духом старины, которые невозможно ощутить в больших городах. А еще обязательно нужно взглянуть на Зарайский кремль. Это памятник русского оборонного зодчества первой трети XVI века и единственный полностью сохранившийся в Подмосковье кремль.

Начинать знакомство с Подмосковьем рекомендуют с Одинцовского круга, где находится музей-заповедник А.С. Пушкина "Большие Вяземы"

Доводилось слышать мнение, что в Подмосковье можно найти все, что есть на заграничных курортах. Это так?

Наталья Галкина: Достопримечательности есть. Вы, к примеру, были в храме Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах? Он воздвигнут на рубеже XVII-XVIII веков воспитателем Петра I князем Борисом Алексеевичем Голицыным. Архитектура храма настолько необычна, что я еще не видела ни одного туриста, на которого она не произвела бы впечатления.

Природные памятники есть. Куда нас обычно зовут на экскурсии из отелей? На водопады, в пещеры, в храмы. Пожалуйста: водопады есть в Пушкинском округе и в Наро-Фоминском, на берегу реки Нары, этот водопад образован семью незамерзающими ключами. В Домодедово есть Сьяновские пещеры, где раньше добывали строительный материал для возведения крепостей и храмов белокаменной Москвы. Под Рузой расположены заброшенные Васильевские каменоломни.

Кататься на горных лыжах в Подмосковье можно круглый год - зимой на естественных склонах, летом - на искусственных. Отели с прекрасными спа-комплексами и качественными пляжами, работающие по системе "все включено", тоже имеются. Есть несколько уже раскрученных направлений для гастротуризма. Это и Истринская сыроварня Олега Сироты, и "Экодеревушка" в Коломне, где выращивают улиток и потчуют гостей вкуснейшим эскарго по-бургундски. В Подмосковье действительно есть практически все.

Сколько в среднем стоит один день подмосковного отдыха?

Наталья Галкина: Цены на гостиницы по сравнению с прошлым годом не изменились - в среднем сутки с питанием стоят 4000 рублей с человека. Например, в доме отдыха "Снегири" в Истре стоимость номера категории 5 звезд составляет 3200 рублей, в Одинцовском округе номер в отеле 4 звезды стоит 4200 рублей, в Солнечногорске сутки в четверке обойдутся в пределах 5000, а в тройке - 3000 рублей. И большинство гостиниц и санаториев сейчас предлагают скидки и акции, понимая, что в нынешней ситуации нелегко всем, а отпуск все же хочется провести интересно.

И сделать это легко - просто приезжайте к нам в Подмосковье!

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