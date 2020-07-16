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16.07.2020 22:17
Рубрика: Общество

Москвичи на год

Детский омбудсмен помогла многодетным родителям
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8210)
К детскому омбудсмену за помощью обратились две многодетные семьи, которые проживают в Москве, но собственного жилья не имеют, сообщает пресс-служба уполномоченного. Родители рассказали о трудном финансовом положении и попросили помочь получить детские пособия, а также удостоверения многодетной семьи города.
Фото: Александр Корольков/ РГ
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Одна из семей зарегистрирована по адресу кризисного центра. В департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы рассказали, что соцподдержка в столице предоставляется многодетным семьям, имеющим место жительства в Москве, льготы - на основании удостоверения многодетной семьи города Москвы. Семьи, которые попросили помощи у детского омбудсмена, жилья в столице не имеют, зарегистрированы по месту пребывания, поэтому правовых оснований для получения ими льгот и пособий субъекта РФ за счет средств бюджета Москвы у них нет. Однако, учитывая обстоятельства, власти города приняли решение сроком на один год назначить семьям ежемесячные компенсационные выплаты и оформить на этот срок удостоверение многодетной семьи города Москвы.

Анна Кузнецова напомнила, что очень часто трудности возникают на ровном месте. Так, выяснилось, что в нашей стране до сих пор нет единого определения многодетной семьи, и как следствие этого - нарушение прав таких семей на получение помощи. Детский омбудсмен отметила, что проблему мог бы решить федеральный закон о многодетных семьях. Проект закона был разработан еще год назад совместно с Советом Федерации и сейчас находится на согласовании.

В нашей стране до сих пор нет единого определения многодетной семьи

- В аппарат Уполномоченного продолжают поступать обращения от многодетных семей, сталкивающихся с трудностями при получении мер социальной поддержки, - говорит Анна Кузнецова. - Часто эти препоны возникают при переезде семьи в другой регион, особенно обострилась проблема в период карантина. Вопросы оказания помощи таким семьям решаются в ручном режиме. В данном случае Москва приняла решение помочь, но не все регионы идут навстречу, поэтому нужны системные меры в этой области, в частности определение понятия "многодетная семья", единого для всей страны, чтобы в каком бы регионе ни проживала такая семья, она имела равные права.

В регионах Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Президент Уполномоченный по правам ребенка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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