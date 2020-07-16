До ЦЕРНа и обратно: какие занятия предлагают вузы студентам на лето

Что делать, когда сессия "закрыта", но и границы пока на замке? Пандемия оставила молодежь без летних заграничных лагерей и стажировок, на которых можно было бы подтянуть знания по иностранным языкам или получить практический опыт на разных предприятиях. Но и оставшись дома можно не скучать.

Российские вузы предлагают студентам "задание на лето" - открывают летние онлайн-школы по самым разным направлениям: от квантовой физики до основ бизнеса, от русского языка до биомедицины.

Кванты и плазма

В этом году Московский физтех запустил Летнюю онлайн-школу квантовых технологий. Обучение проходит на площадке Zoom.

- Летняя школа - уникальная возможность послушать настоящих профессионалов из разных стран. Ведь онлайн-формат позволяет преодолеть любые расстояния, - говорит руководитель образовательной программы на правах кафедры "Фундаментальные проблемы физики квантовых технологий" МФТИ Гордей Лесовик. - Во время учебы студенты могут послушать курсы по квантовой информатике, квантовой криптографии, машинному обучению и задачам оптимизации. Мы даем лишь краткое введение, приоткрываем дверь в прекрасный мир квантов. Кстати, сегодня специалисты в сфере квантовых технологий - на вес золота.

В "школу квантов" МФТИ уже записалось более 100 человек. Причем это не только студенты, но и научные сотрудники, и даже одинадцатиклассники.

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого программа Международной политехнической летней школы по физике плазмы и управляемому термоядерному синтезу впервые пройдет в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Этот курс СПбПУ реализует совместно с университетом перспективных исследований SOKENDAI (Япония).

До 24 июля 2020 года участники со всего мира будут изучать основы физики плазмы. В программе - обзор природных плазменных явлений и технологий, лекции ведущих российских и зарубежных экспертов о магнитных ловушках, нагреве плазмы и многом другом. Кроме того, студентов ждут виртуальные экскурсии по лабораториям плазменных технологий.

- Управляемый термоядерный синтез считают самой сложной технической задачей для всего человечества, - рассказывает автор и руководитель программы, заведующий Научной лабораторией перспективных методов исследования плазмы сферических токамаков СПбПУ Павел Гончаров. - Для ее решения важны совместные международные усилия. Важно, что одним из лекторов курса стал специалист секции физики МАГАТЭ доктор Маттео Барбарино.

ЦЕРН и биомедицина

Томский госуниверситет приглашает своих студентов не куда-то, а в ЦЕРН. Летнюю школу по физике высоких энергий проведет команда ТГУ - участник экспериментов Европейской организации по ядерным исследованиям CERN. Школа проходит в формате онлайн-интенсива. Что ждет студентов? Восемь ведущих ученых и экспертов из Томска, Женевы и Нью-Йорка, семь лекций по физике элементарных частиц, анализу данных и машинному обучению, три практических проекта на суперкомпьютере ТГУ в сопровождении экспертов, а также возможность начать свою карьеру в команде ТГУ и стать частью мирового научного сообщества в ЦЕРН.

В СПбГЭТУ "ЛЭТИ" международные летние школы уже несколько лет проводятся по направлениям "Искусственный интеллект", "Человеко-машинный интерфейс", "Портативные медицинские системы и комплексы". Рассказывает руководитель подготовительного отделения для иностранных студентов Александра Килина:

- Одной из "премьер" в списке летних школ "ЛЭТИ" станет программа "Системы удаленного мониторинга состояния здоровья людей"(Systems for Health Remote Monitoring), организованная кафедрой биотехнических систем. Открываем ее по запросам от коллег и студентов разных стран мира. Актуальность темы бесспорна, особенно в нашей сегодняшней реальности. На занятия школы уже записались более 70 человек. Студенты изучат роль телемедицинских систем в решении задач здравоохранения и методы разработки систем мониторинга для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Так же очень популярна школа "Биомедицинские системы и технологии" (Biomedical Systems and Technologies). Возможности компьютерного анализа биомедицинских данных, применения роботов и других современных технологий в реабилитации и протезировании, - и это далеко не все, о чем могут узнать слушатели на занятиях. Кроме этого, в "ЛЭТИ" впервые откроется летняя школа "Вычислительные технологии в мире животных" (Animal-Centered Computing). На занятия уже записались студенты из Израиля, Италии, США, Австрии, Германии и Великобритании.

Бизнес, космос и русский язык

С 10 по 28 августа 2020 года в Дальневосточном федеральном университете пройдет летняя онлайн-школа "Россия - Дальний Восток". Здесь все "настроено" под иностранных студентов, преподавателей и тех, чья работа связана с изучением русского языка и культуры. В программе несколько модулей на выбор: "Русский язык и культура", "Российская внутренняя и внешняя политика", "Бизнес, инновации и маркетинг в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона". Каждый рассчитан на три недели. По итогам участники получают сертификаты в соответствии с Европейской системой перевода и накопления баллов (ECTS). Прием заявок до 26 июля.

В Государственном институте русского языка имени Пушкина - тоже летняя школа для иностранных слушателей. Как и обычно, в топе остаются в этом году остаются программы по практическому курсу русского языка.

-Сегодня в летней школе учатся 58 студентов, но письма с просьбой присоединиться мы получаем каждый день, вполне возможно, участников станет больше, - отмечает директор Летней школы Института Пушкина Галина Купцова.

В Томском политехе, как ни странно, тоже стартует школа по русскому языку для иностранцев. Ожидается участие 25 студентов из Шеньянского политехнического университета и 16 студентов из Чунцинского университета искусств и науки.

В Уральском федеральном университете в 2020 году на пике спроса летние школы в области экономики и управления.

- С 21 июля мы запускаем в онлайн-формате программу "Ведение бизнеса в России: глобальные драйверы и национальный контекст" на английском языке, - анонсирует новинку профессор института экономики и управления УрФУ. - Расскажем, как крупные международные компании и российские стартапы отвечают на кризис, вызванный пандемией. Студенты примут участие в разработке собственного проекта в многонациональной команде. Несмотря на онлайн-формат, кроме интенсивных лекций и мастер-классов, их ждет активная работа: решение "лайф-кейсов" от международных экспертов, онлайн-проектирование в командах под руководством тьюторов, деловые игры. Запланированы даже онлайн-квесты, спортивные и культурные активности.

А вот в Пущинском государственном естественно-научном институте (ПущГЕНИ) планируют космический старт. Вернее, запуск уникальной программы летней школы по астрофизике "Шаг в Космос" - на базе Пущинской радиоастрономической обсерватории. Это будет интерактивный научный лекторий, основа которого - лекции по различным направлениям космических наук, "круглые столы" и практические занятия с использованием оптических инструментов. А еще "школьники" смогут попасть на научно-просветительский фестиваль "Пущинские Персеиды".

Между тем

В ДВФУ стартовала летняя "Малая академия онлайн". Школьников средних и старших классов университет приглашает в увлекательный мир настоящей науки и техники. Ребята смогут бесплатно слушать лекции ведущих ученых ДВФУ, готовиться к ЕГЭ и олимпиадам, пройти занятия по профориентации. Юные "академики" познакомятся с физикой льда, узнают, что такое нанотехнологии, оценят роль роботов в борьбе с вирусами, и даже посетят (виртуально) генетическую лабораторию! А еще их ждут онлайн-экскурсии на предприятия Дальнего Востока. Но начнется все с интерактивной лекции, посвященной коронавирусу и его диагностике. Заместитель директора по развитию Школы биомедицины ДВФУ Вадим Кумейко расскажет, что такое микробиология и как она связана с вирусологией.