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16.07.2020 10:28
Рубрика: Экономика

До конца года на МЦД поставят 180 новых вагонов поездов "Иволга"

Текст: Любовь Проценко

До конца года на МЦД добавится 180 вагонов поездов "Иволга". Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он рассказал, что это позволит полностью обновить парк поездов на обоих диаметрах МЦД-1 и МЦД-2. 120 вагонов "Иволга 1.0" перевозчик приобретет для МЦД-2 и 60 вагонов "Иволга 2.0" для МЦД-1.

На МЦД появились "Места встречи"

Напомним, новые поезда повышенной комфортности и безопасности для пассажиров. В них сквозные проходы между вагонами, более широкие двери, что упрощает посадку и высадку. А еще вагоны оборудованы системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi, USB-розетками. В головных вагонах предусмотрены места для колясочников, для провоза велосипедов. Туалетные комнаты оснащены сенсорными смесителями для воды и дозаторами мыла, электросушилками для рук, пеленальными столиками для пассажиров с младенцами, а также адаптированы для людей с ограниченными физическими возможностями. В "Иволге 2.0" установлено адаптивное освещение, которое меняется в зависимости от времени суток.

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