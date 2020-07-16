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16.07.2020 09:29
Рубрика: Общество

Еще 1145 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 1145 пациентов вылечились от коронавируса в столице, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Москвичи смогут бесплатно сдать тест на COVID-19

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1145 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 168955 человек.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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