Гидрометцентр предупредил о жаркой второй половине лета

Вторая половина лета в России может оказаться более жаркой, чем первая, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем не менее, как и в начале лета, погода будет неоднородной - с периодами потепления и похолодания.

До конца этой недели самая жаркая погода ожидается в Заволжье и на Урале. В Свердловской области, Челябинской, Курганской, Оренбургской воздух прогревается до 36-38 градусов тепла. Сухой и жаркий воздух приходит туда из Средней Азии и Казахстана.

А в Москве пока погода напоминает заполярную. Но к выходным потеплеет и прекратятся дожди. Но на следующей неделе жара не прогнозируется - будет в пределах плюс 19-24 градусов.

Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдается на протяжении полугода. Начало июня во многих регионах России оказалось аномально холодным. Потом резко потеплело. Июль отличается ливнями и грозами. При этом пока в одних регионах страны установилась 40-градусная жара, в других середина лета больше напоминает начало осени. Это - следствие глобального изменения климата, подчеркивает Вильфанд.