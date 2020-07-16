Гидрометцентр предупредил о жаркой второй половине лета

Новости

Пушков: Горбачев сознательно пошел на "геополитическую капитуляцию" 14:55
Препарат для лечения коронавируса может появиться в аптеках в июле 14:54
В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет 14:46
В Zoom устранили серьезную уязвимость 14:40
Роскомнадзор сформулировал правила для указания на "иноСМИ" 14:37
В Москве девушка умерла во время липосакции 14:22
В Китае обнаружили 1100-летний архив династии Тан 14:21
Вильфанд: "Бархатный сезон" на Черном море продлится до октября 14:08
В Уфе из супермаркета украли банкомат с 2,5 млн рублей 14:01
Новый электрокроссовер Skoda сбросил почти всю маскировку 14:00
В Томске выпустят препарат для лечения неоперабельной опухоли печени 13:57
В Люберцах у москвича отобрали 500 тысяч рублей 13:54
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 13:53
Открылся пресс-центр XXIX "Славянского базара в Витебске" 13:47
В Египте в священной горе Абидоса обнаружены загадочные камеры 13:45
Германия не изменит свою позицию по "Северному потоку - 2" 13:44
Пойман сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет 13:34
В Петербурге Росгвардия будет охранять трамваи и троллейбусы 13:23
На Кубани с 18 июля откроются аквапарки и бассейны 13:22
"История пугачевского бунта" Пушкина выставлена на аукцион 13:22
Эксперты: Дефицита лекарств в России не прогнозируется 13:17
Авиакомпаниям выделят дополнительные средства на межрегиональные перелеты 13:12
Песков заявил о грубом давлении США на европейский бизнес 13:08
Путин не планирует поездку в Нью-Йорк на встречу с Трампом 13:07
"Славянский базар" обогащает духовное наследие славянских народов 13:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 14:25
Рубрика: Общество

Гидрометцентр предупредил о жаркой второй половине лета

Текст: Ольга Игнатова
Вторая половина лета в России может оказаться более жаркой, чем первая, рассказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Тем не менее, как и в начале лета, погода будет неоднородной - с периодами потепления и похолодания.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

До конца этой недели самая жаркая погода ожидается в Заволжье и на Урале. В Свердловской области, Челябинской, Курганской, Оренбургской воздух прогревается до 36-38 градусов тепла. Сухой и жаркий воздух приходит туда из Средней Азии и Казахстана.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали о вреде глобального потепления для здоровья

А в Москве пока погода напоминает заполярную. Но к выходным потеплеет и прекратятся дожди. Но на следующей неделе жара не прогнозируется - будет в пределах плюс 19-24 градусов.

Нестабильная климатическая обстановка в России наблюдается на протяжении полугода. Начало июня во многих регионах России оказалось аномально холодным. Потом резко потеплело. Июль отличается ливнями и грозами. При этом пока в одних регионах страны установилась 40-градусная жара, в других середина лета больше напоминает начало осени. Это - следствие глобального изменения климата, подчеркивает Вильфанд.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга ЦФО Москва УрФО Челябинская область ЦФО Курская область УрФО Свердловская область ПФО Оренбургская область

Главное сегодня

Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа
Шумных соседей предложили штрафовать на 50 тысяч рублей
Минэкономразвития представило рейтинг 50 наиболее востребованных профессий
Собянин оценил возможность повторного введения карантина в столице
Айя-Софию в Турции будут охранять как объект всемирного наследия
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет