Капитальный ремонт многоквартирных домов, возобновившийся в Подмосковье после пандемии, теперь будет проводиться по новым правилам. В частности, контракты с подрядчиками начнут заключать не на 12 месяцев, как это было раньше, а сразу на три года.

По словам первого замминистра ЖКХ Подмосковья Алексея Пятанова, это позволит лучше планировать долгосрочные работы и закупать строительные материалы сразу на весь срок ремонта. Сейчас подрядчики приобретают только тот объем материалов, который гарантированно смогут освоить в свой контрактный год. А к следующему контракту материалы дорожают, да и выиграть следующий подряд могут уже другие специалисты. Трехлетнее планирование позволит все долгосрочные работы проводить одними руками и за обозначенные один раз деньги. "Московская область - первый в стране регион, который переходит на трехлетние контракты при капремонте", - отметил Пятанов.

В этом году в программу капитального ремонта в Подмосковье включены 2199 многоквартирных домов, в которых проживают более 150 тысяч семей. Следить за тем, как рабочие ремонтируют крыши и подвалы, утепляют фасады и перекладывают трубы, устанавливают общедомовые узлы учета и меняют лифты, жители могут онлайн. По словам главы ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Юлии Белиховой, все дома, где начинаются ремонтные работы, тут же оснащаются видеокамерами. Они в режиме онлайн транслируют изображение на сайт областного Фонда капитального ремонта. "Кроме того, жители активно используют для контроля за подрядчиками соцсети и мессенджеры", - говорит Белехова.

Взносы за капремонт в этом году не изменятся - жители области по-прежнему будут платить по 9,07 рубля за квадратный метр

Взносы за капремонт для жителей области в этом году не изменятся. Граждане по-прежнему будут платить по 9,07 рубля за квадратный метр. До конца года не будут начисляться и пени за неоплаченные взносы. Однако задолженности по взносам, если они образовались до 1 апреля этого года, когда были введены меры поддержки жителей из-за пандемии коронавируса, в квитанциях отражаться будут.