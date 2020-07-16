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16.07.2020 11:02
Рубрика: Происшествия

Мошенники продали квартиру пенсионерки, а вырученные деньги присвоили

Текст: Михаил Фалалеев

Жертвой аферистов стала 89-летняя москвичка, бывшая узница гитлеровского концлагеря. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Фото: iStock
В период пандемии выросло количество афер с квартирами

По ее словам, она решила продать свою квартиру на Малой Сухаревской площади и переехать в один из приморских южных городов. Ей вызвался помочь сын знакомой, снимавший у нее ранее комнату. Мужчина пообещал продать квартиру за 20 миллионов рублей. С его слов, к продаже недвижимости он привлек опытных риелторов. Пенсионерка в нотариальной конторе подписала несколько документов, суть которых ей была не разъяснена. Через некоторое время знакомый сообщил, что жилплощадь продана за 12 миллионов рублей, но покупатель деньги еще не отдал. Позже он стал говорить, что вырученные от продажи квартиры деньги он вложил в бизнес и пообещал потерпевшей, что в дальнейшем она получит 20 миллионов рублей. Пенсионерка, так и не дождавшись обещанного, поняла, что обманута и обратилась в полицию.

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району выявили и задержали подозреваемых. Ими оказались 58-летний знакомый потерпевшей и его 53-летний сообщник, который был якобы представителем покупателя. Выяснилось, что злоумышленники ввели женщину в заблуждение, не собираясь выполнять взятые на себя обязательства. Они продали квартиру, а деньгами распорядились по своему усмотрению. Получилось, что сейчас заявительница снята с регистрационного учета по данному месту проживания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.

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