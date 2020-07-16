По трассе "Дон" в обход Лосева и Павловска проехали почти 220 тысяч авто

За десять дней после открытия нового обхода села Лосева и города Павловска на трассе М-4 "Дон" в Воронежской области проехало почти 220 тысяч автомобилей, сообщили в госкомпании "Автодор".

Новый обход открыли 4 июля 2020 года. До этого по старому отрезку трассы "Дон", который проходит через Лосево и Павловск, проезжало 60-70 тысяч автомобилей в сутки. Теперь больше половины от этого трафика ушло на новый участок трассы, отметили в госкомпании.

"В первое воскресенье после открытия через оба пункта взимания платы проехало свыше 25 тысяч транспортных средств, а уже через неделю, 11 июля в субботу и 12 июля в воскресенье, их количество увеличилось до 31 и 29 тысяч автомобилей соответственно", - уточнили в "Автодоре".

Обход села Лосева и города Павловска - это новая дорога длиной 85,17 километра. Она включает 5 разноуровневых развязок для связи с региональной и местной сетью. На этом участке можно проехать со скоростью 110 км/ч.