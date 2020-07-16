Полиция Подольска расследует действия вандалов, "обезглавивших" Дзюбу

В подмосковном Подольске произошел новый инцидент с алюминиевой фигурой капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.

В ночь на 15 июля четверо молодых людей справили на нее нужду, после чего отломали фигуре голову. Эти действия попали на камеры наблюдения.

- Написал заявление в полицию. Думаю, по видео с камер можно будет вычислить, кто это сделал, - сказал корреспонденту "РГ" Виктор Макаров, председатель совета дома, по инициативе которого два года назад и была установлена фигура Дзюбы.

Задумка была такая: когда открывается шлагбаум, Дзюба делает воинское приветствие - жест, ставший популярным во время чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. В доме 11 по улице Генерала Смирнова живут в основном семьи военнослужащих, поэтому этот момент им особенно нравится.

Однако на алюминиевого Дзюбу часто покушаются. Так, в прошлом году две девушки украли фигуру, но полицейские ее быстро нашли, как и похитительниц.

- Фигуру восстановим - это уже наша история и достопримечательность. Ровно два года назад у нас в стране завершился чемпионат мира - и Дзюба был одной из самых ярких фигур. И как раз 15-го числа фигуру сломали, - говорит Виктор Макаров.

По его словам, стоимость фигуры - 30 тысяч рублей: "Был бы у меня миллион - поставил бы бронзовую, так надежнее. Но такой возможности нет, поэтому будем восстанавливать алюминиевую. Проект в фирме, где мы все заказывали, есть. Возможно, теперь работы обойдутся дешевле".

Виктор Макаров говорит, что все из-за фанатских страстей - в Москве и Подмосковье не любят Дзюбу, так как он перешел из "Спартака" в "Зенит". Но в Подольске напоминают, что у них Дзюба изображен в футболке сборной России.