Собянин: До конца года в Москве будет около 600 электробусов

До конца года в столице появятся около 600 электробусов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"До конца года у нас будет около 600 электробусов - ни в одном европейском мегаполисе нет столько", - написал глава города. Он напомнил, что за минувшие полгода на маршруты столицы вышли 362 новых автобуса, 40 трамваев и 132 электробуса.

По словам мэра, требования столицы к производителям транспорта постоянно повышаются. "Например, раньше современные системы обработки и очистки воздуха были только в метро. Теперь планируем внедрять их и в наземном транспорте".