Собянин: Коронавирус останется в обозримом будущем

Новый коронавирус никуда не уйдет в обозримом будущем - таким мнением в интервью KP.Ru поделился мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ковид по сути такой же вирус, как другие виды вирусов гриппа, но он более жесткий, быстрее распространяется и тяжелее для организма. Мы теперь будем с ним жить всегда. Просто надо научиться его вовремя диагностировать, лечить и делать антивирусные прививки", - заявил глава города.

До появления вакцины единственным способом остановить пандемию является создание естественной иммунной прослойки, добавил Собянин. По результатам последних ИФА-тестов выяснилось, что антитела к COVID-19 имеют более 20 процентов жителей столицы.