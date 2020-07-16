Собянин назвал особенность COVID-19 в России

В крупных странах мира коронавирус распространяется неравномерно из-за больших расстояний и территорий. Такую закономерность в интервью KP.Ru отметил мэр столицы Сергей Собянин.

"То, что происходит России - абсолютно закономерно, - заявил Собянин. - В город попал вирус и прошел свой путь - со своим пиком, падением. В сравнении с Москвой коронавирус распространялся по Московской области с задержкой на 2-3 недели, по Санкт-Петербургу - на месяц, по Дальнему Востоку - на полтора месяца".

Аналогичную картину, добавил Собянин, можно наблюдать в Бразилии и США. Например, в Штатах сначала обострилась обстановка в Нью-Йорке, потом в других городах. "Это не вторая волна и не третья. Просто вирус не сразу захватил регион", - объяснил Собянин.