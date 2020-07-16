Собянин оценил возможность повторного введения карантина в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя возможность введения повторных карантинных мер из-за COVID-19, выразил надежду, что столица сможет избежать "жесткой вспышки" коронавируса.

"У нас все-таки больше шансов избежать этого, - заявил он в эфире радио KP.RU. - Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой-то жесткой вспышки".

Градоначальник также отметил, что высокие показатели выявленных случаев, которые демонстрирует мировая статистика, - это закономерный процесс. По его словам, в отличие от городов, где вирус "идет своим путем" с пиками и падениями, в странах вирус "передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим", что особенно характерно для больших государств.

Напомним, ранее Сергей Собянин объявил о новых этапах снятия ограничений в столице - с 13 июля открылись аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры, а также детские лагеря.