Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя

Официально озвученная смертность от COVID-19 соответствует реальности, и скрыть ее невозможно. Об этом в интервью KP.Ru заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города напомнил, что российская столица всегда, даже до пандемии, открыто публиковала все данные по смертности. И эти цифры всегда можно сопоставить. По мнению Собянина, реальную картину скрыть невозможно: люди даже во время ограничений общались друг с другом по телефонам и соцсетям и прекрасно понимали, как развивается пандемия.

"Если бы мы врали, ничего не рассказывали, то и люди бы иначе реагировали, - подчеркнул Собянин. - Поэтому очень важно давать объективную информацию. Мы сами по себе вряд ли что-то сможем сделать без городского сообщества".