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16.07.2020 11:17
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Текст: Наталья Козлова
Басманный суд Москвы согласился с просьбой следствия и отправил в СИЗО всех четырех врачей-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами в подмосковном Одинцове. Арестованные пробудут под стражей до 14 сентября.
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Итак, арестованы два врача коммерческой клиники "NGC" уролог Артур Ашитков и гинеколог Юлианна Иванова, а также гинекологи Лилия Панаиоти и Валентина Чернышова.

Закрытый режим судебного заседания объясняется сведениями в деле о детях.

Напомним, четырех акушеров-гинекологов обвиняют в торговле младенцами в подмосковном Одинцове. Это уголовное дело было возбуждено в январе по статьям: "Причинение смерти по неосторожности" и "Торговля людьми".

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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Само дело СК возбудило по факту обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика.

Пока о самом деле в СК рассказывают мало. Из Московской области дело забрал центральный аппарат Следственного Комитета. Эпизодов в деле уже несколько. Врачей задержали накануне.

Эта история похожа на недавнюю, когда в Москве нашли младенцев, рожденных суррогатными матерями. В этом уголовном деле также есть младенцы, квартира с несколькими такими же малышами, родители-иностранцы, которые занимались оформлением бумаг, чтобы увезти детей заграницу. А пока детей с няней держали в съемной квартире. Она то и испугалась и вызвала врачей, когда одному из младенцев стало плохо. Те позвали полицию.

Экспертиза показала, что причиной смерти младенца был синдром внезапной смерти.

Сотрудники СК проверяли по этому делу не только врачей, но и полицию, фирму по услугам суррогатного материнства, юристов, фирму, обслуживающую опеку, которая не заметила младенцев в квартире без родителей.

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