Московские спасатели теперь могут в мутной речной воде находить не только крупные объекты, но даже и детские пустышки. Это стало возможным после того, как город приобрел для них новое оборудование - эхолот и портативный водолазный телеуправляемый аппарат, или, проще говоря, подводный робот.

Новая техника способна разглядеть предметы и рельеф дна на глубине до 200 метров да еще и заглянуть в толщу ила. Эхолот с виду напоминает планшет с жидкокристаллическим экраном, к нему прилагаются датчики, которые размещаются недалеко от мотора лодки. При движении судна прибор считывает рельеф дна на ширине 140 см и проецирует найденные объекты на монитор. Оператор может приблизить или удалить объект, рассмотреть его в 3D-варианте. "Прибор самостоятельно может строить до сотни различных маршрутов движения спасательного катера к найденным на дне или в воде объектам, - рассказывает "РГ" начальник Московской городской поисково-спасательной службы Сергей Ежов. - Этот прибор незаменим не только в случае ЧП, но и при подготовке к летнему купальному сезону, когда мы осматриваем дно водоемов и поднимаем на поверхность все найденные опасные предметы: это и прутья, и остовы машин, и битое стекло".

Для работы с подводным роботом и лодка не нужна, этот агрегат с баллонами различного размера вполне может сам передвигаться под водой, причем во всех направлениях. Для этого у него есть четыре винта. Робот работает на привязи - на 300-метровом кабеле, по которому и передает всю информацию. Кабель соединен с монитором и джойстиком, которыми управляет спасатель. "Робота можно запрограммировать на маршрут, а можно искать что-то в воде вручную с помощью джойстика, при этом находясь на берегу, - уточняет Ежов. - Аппарат сам измерит лазером габариты найденного предмета, рассчитает координаты. Еще большой плюс в том, что он добирается до труднодоступных мест в сложных по рельефу водоемах и легко справляется с сильным течением, что водолазу не всегда удастся. Это оборудование может спасти жизнь, в том числе и водолазам". Ведь поднимать тяжести со дна придется все равно людям, робот может вытащить только небольшие предметы, например утонувшие ключи или детские игрушки.

В этом году арсенал спасателей пополнили и два новых квадрокоптера, которые помогут контролировать акватории водных объектов в Новой Москве. До этого на всей территории города работали только два беспилотника - мощный, способный переносить по воздуху грузы до трех килограммов, и поменьше, для контроля за водоемами.

Робот может достать со дна мелкие объекты - ключи, детские игрушки, обувь

Мечтают спасатели и еще об одной новинке - 25-й спасательной станции, которая вскоре должна появиться на юге города. Она "закроет" протяженный участок Москвы-реки длиной 13,5 километра, где расположены густонаселенные районы Капотня и Марьино. Стационарной помощи там пока нет, в случае беды оперативно прибыть спасатели не могут из-за Перервинской плотины. Новая же станция поможет решить эту проблему.