Новости

Президент Беларуси вручил Киркорову награду "Через искусство - к миру и взаимопониманию" 22:27
Лукашенко вручил премии Союзного государства в области литературы и искусства 22:01
Ветеринары объяснили, как порода собак влияет на последствия стерилизации 22:01
Книга племянницы Трампа о нем побила рекорды продаж первого дня 21:44
Новак: Рост отгрузок топлива в России опережает рост спроса 21:35
ГБР Украины рассказало, зачем имитировало убийство заммэра Черкасс 21:19
Маршрутчиков в Энгельсе протестируют после медосмотра у врача с COVID-19 20:52
Зонд Solar Orbiter впервые показал многочисленные вспышки на Солнце 20:46
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя 20:44
Двое сотрудников "Матросской тишины" получили от арестантов 5 млн рублей 20:24
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона 19:56
Киркоров на "Славянском базаре" намерен выгулять восемь нарядов 19:52
Атомный подводный крейсер "Князь Олег" вывели из эллинга 19:38
В Минтруде рассказали, как получить маткапитал в этом году 19:29
Лукашенко рассказал, какой должна быть армия 19:25
МЧС предлагают сажать, если ущерб от пожара превышает 50 тысяч рублей 19:24
Полуфинал Кубка России "Зенит" - "Спартак" рассудит не Вилков 19:17
В Уфе сотрудница приюта предстанет перед судом за унижение детей 19:15
На Дону бывших таможенников обвинили в причинении ущерба на 900 млн 19:10
HBO Max показал кадры из нового сериала Ридли Скотта 19:10
Собянин: Коронавирус останется в обозримом будущем 19:07
В Ленинградской области выпустили на волю балтийских нерп и тюленя 18:54
Глава Минстроя рассказал, как снизить цены на жилье 18:51
Шнуров опроверг информацию о планах идти в Госдуму от Партии роста 18:50
Собянин назвал особенность COVID-19 в России 18:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
"Красивый" номер машины можно будет передать по наследству
16.07.2020 22:08
Рубрика: Власть

Дело завтрашнего дна

У спасателей появился робот-помощник
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8210)
Московские спасатели теперь могут в мутной речной воде находить не только крупные объекты, но даже и детские пустышки. Это стало возможным после того, как город приобрел для них новое оборудование - эхолот и портативный водолазный телеуправляемый аппарат, или, проще говоря, подводный робот.

Новая техника способна разглядеть предметы и рельеф дна на глубине до 200 метров да еще и заглянуть в толщу ила. Эхолот с виду напоминает планшет с жидкокристаллическим экраном, к нему прилагаются датчики, которые размещаются недалеко от мотора лодки. При движении судна прибор считывает рельеф дна на ширине 140 см и проецирует найденные объекты на монитор. Оператор может приблизить или удалить объект, рассмотреть его в 3D-варианте. "Прибор самостоятельно может строить до сотни различных маршрутов движения спасательного катера к найденным на дне или в воде объектам, - рассказывает "РГ" начальник Московской городской поисково-спасательной службы Сергей Ежов. - Этот прибор незаменим не только в случае ЧП, но и при подготовке к летнему купальному сезону, когда мы осматриваем дно водоемов и поднимаем на поверхность все найденные опасные предметы: это и прутья, и остовы машин, и битое стекло".

Фото: Universal Pictures
Рыбы-роботы заменят живых собратьев в дельфинариях.

Для работы с подводным роботом и лодка не нужна, этот агрегат с баллонами различного размера вполне может сам передвигаться под водой, причем во всех направлениях. Для этого у него есть четыре винта. Робот работает на привязи - на 300-метровом кабеле, по которому и передает всю информацию. Кабель соединен с монитором и джойстиком, которыми управляет спасатель. "Робота можно запрограммировать на маршрут, а можно искать что-то в воде вручную с помощью джойстика, при этом находясь на берегу, - уточняет Ежов. - Аппарат сам измерит лазером габариты найденного предмета, рассчитает координаты. Еще большой плюс в том, что он добирается до труднодоступных мест в сложных по рельефу водоемах и легко справляется с сильным течением, что водолазу не всегда удастся. Это оборудование может спасти жизнь, в том числе и водолазам". Ведь поднимать тяжести со дна придется все равно людям, робот может вытащить только небольшие предметы, например утонувшие ключи или детские игрушки.

В этом году арсенал спасателей пополнили и два новых квадрокоптера, которые помогут контролировать акватории водных объектов в Новой Москве. До этого на всей территории города работали только два беспилотника - мощный, способный переносить по воздуху грузы до трех килограммов, и поменьше, для контроля за водоемами.

Робот может достать со дна мелкие объекты - ключи, детские игрушки, обувь

Мечтают спасатели и еще об одной новинке - 25-й спасательной станции, которая вскоре должна появиться на юге города. Она "закроет" протяженный участок Москвы-реки длиной 13,5 километра, где расположены густонаселенные районы Капотня и Марьино. Стационарной помощи там пока нет, в случае беды оперативно прибыть спасатели не могут из-за Перервинской плотины. Новая же станция поможет решить эту проблему.

В регионах Власть Безопасность Спецслужбы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин назвал главную задачу экономической политики
Собянин: Смертность от COVID-19 скрыть нельзя
МИД РФ подготовил доклад о ситуации с правами человека на Украине
Медведев: "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на угрозы Вашингтона
В России с 1 августа повысятся цены на газ
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации