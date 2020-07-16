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16.07.2020 14:54

В Липецкой области началась уборочная страда

В Липецкой области в хозяйствах пяти районов приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. Первыми к обмолоту озимой пшеницы приступили хозяйства Добринского района. Они уже собрали 16,5 тысячи тонн с 3,5 тысячи гектаров. Страда началась также в Грязинском, Усманском, Хлевенском и Липецком районах. Аграрии убирают озимую пшеницу, ячмень и горох. На данный момент собрано почти 32 тысячи тонн. Средняя урожайность - 45,5 центнера с гектара.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и волнения аграриев по этому поводу, прогнозы на урожай в регионе достаточно оптимистичны. Растениеводы уверены, что урожай в регионе будет не хуже, чем в прошлом году.

Фото: Администрация Липецкой области
Липецкие реки становятся чище

Липецкий губернатор Игорь Артамонов называет агропромышленный комплекс отраслью, где стремительно внедряют современные технологии. Он напомнил, что всего предстоит убрать почти 800 тысяч гектаров озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур. Инспектируя ход уборочных работ, Игорь Артамонов вновь назвал потенциал липецкого АПК огромным.

- Уверен, что в этом году аграрии подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства, - подчеркнул глава региона. - Будем активнее внедрять научные разработки в региональный сектор АПК, чтобы выходить в мировые лидеры. Будем работать над тем, чтобы все лучшие технологии пилотировались у нас.

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