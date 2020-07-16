В Липецкой области началась уборочная страда

В Липецкой области в хозяйствах пяти районов приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур. Первыми к обмолоту озимой пшеницы приступили хозяйства Добринского района. Они уже собрали 16,5 тысячи тонн с 3,5 тысячи гектаров. Страда началась также в Грязинском, Усманском, Хлевенском и Липецком районах. Аграрии убирают озимую пшеницу, ячмень и горох. На данный момент собрано почти 32 тысячи тонн. Средняя урожайность - 45,5 центнера с гектара.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия и волнения аграриев по этому поводу, прогнозы на урожай в регионе достаточно оптимистичны. Растениеводы уверены, что урожай в регионе будет не хуже, чем в прошлом году.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов называет агропромышленный комплекс отраслью, где стремительно внедряют современные технологии. Он напомнил, что всего предстоит убрать почти 800 тысяч гектаров озимых и яровых зерновых и зернобобовых культур. Инспектируя ход уборочных работ, Игорь Артамонов вновь назвал потенциал липецкого АПК огромным.

- Уверен, что в этом году аграрии подтвердят и превзойдут свои высокие достижения, обеспечив хлебом и свой регион, и другие субъекты и государства, - подчеркнул глава региона. - Будем активнее внедрять научные разработки в региональный сектор АПК, чтобы выходить в мировые лидеры. Будем работать над тем, чтобы все лучшие технологии пилотировались у нас.