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16.07.2020 15:11

В Липецкой области начали строительство завода пребиотиков

Компания "ИстАгро Дон" начала строительство в Липецкой области первого в России завода по производству пребиотиков. Инвестиции в проект составляют почти 2,7 миллиарда рублей. Для реализации этого проекта инвестор выбрал особую экономическую зону регионального уровня "Данков". Производить на новом заводе будут инулин, фруктолигосахарид, сироп высокой фруктозы. Эти экологически чистые фруктаны широко востребованы ведущими мировыми и российскими производителями не только традиционных продуктов питания, но и специализированных. Кроме того, здесь же будут выпускать ингредиенты, обладающие пребиотическими свойствами. Пока для нужд пищевой промышленности, биофармацевтики и животноводства они импортируются.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Инвестор направит на строительство в том числе и заемные средства: МСП Банк выделил компании кредитные 955 миллионов рублей.

Фото: Администрация Липецкой области
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Глава региона Игорь Артамонов, комментируя старт работ, отметил, что бизнес продолжает вкладывать в экономику области даже в это непростое время.

- Даже в сегодняшней сложной для инвестиций ситуации в регионе ведется постоянная работа по созданию благоприятного делового климата, - подчеркивает он. - Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть инвестиции - есть будущее.

Запуск производственных линий намечен на 2021 год. Планируется, что реализация продукции пойдет в регионы РФ и на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья. На предприятии будет создано 80 рабочих мест.

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