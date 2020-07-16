В Люберцах у москвича отобрали 500 тысяч рублей

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в дежурную часть Ухтомского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" поступило заявление от 54-летнего жителя Москвы. По его словам, неизвестные молодые люди под предлогом продажи автомобиля на него напали, причинили ему телесные повреждения и похитили барсетку с деньгами. Сумма ущерба составила 500 тысяч рублей. Разбой произошел на улице средь бела дня.

Полицейские по горячим следам установили и задержали одного из подозреваемых в разбое. Им оказался 22-летний уроженец Средней Азии. В ходе личного досмотра задержанного обнаружены деньги, принадлежащие заявителю.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Люберецким городским судом Московской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас сотрудниками полиции ищут других участников разбоя.