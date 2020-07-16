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16.07.2020 10:22
Рубрика: Общество

В Москве открылась запись на бесплатные тесты на COVID-19

Текст: Ирина Рыбникова

Бесплатно сдать ПЦР-тест на выявление коронавирусной инфекции могут с сегодняшнего дня москвичи. Открыта запись для всех желающих, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: РИА Новости
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Ракова подчеркнула, что 162 взрослых и 45 детских пунктов сдачи тестов открылись по поручению мэра. Чтобы пойти тест, нужно иметь московский полис ОМС. Записаться на исследование можно на сайте mos.ru, на портале Госуслуг или через мобильные приложения "ЕМИАС.Инфо" и "Госуслуги Москвы". Тем, у кого не получится записаться самостоятельно, помогут в городских поликлиниках. А те, кто столичный полис имеет, но к поликлинике не прикреплён, нужно для записи обратиться в ближайший к дому пункт сдачи анализа. Адреса также могут подсказать в поликлиниках.

По словам Раковой, результаты тестов буду автоматически внесены в электронные медицинские карты и приложение "ЕМИАС.Инфо".

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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