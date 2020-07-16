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16.07.2020 22:25
Рубрика: Культура

Улицы в 3D

В Москве закончили работу над крупнейшим в мире макетом города
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8210)
В Москве завершили работу над созданием крупнейшего в мире макета города - российскую столицу в пределах Третьего транспортного кольца воссоздали в мельчайших деталях, общая площадь макета составила 927 квадратных метров. Правда, целиком его пока увидеть нельзя. Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ попросту не может вместить полную версию, поэтому для нее подыщут новую площадку.
Где можно будет увидеть игрушечную Москву площадью 927 квадратов, все мы узнаем в ближайшее время. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Где можно будет увидеть игрушечную Москву площадью 927 квадратов, все мы узнаем в ближайшее время. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Где можно будет увидеть игрушечную Москву площадью 927 квадратов, все мы узнаем в ближайшее время. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Последние части макета сейчас хранятся в мастерских. По словам главы департамента градостроительной политики Сергей Левкина, они представляют собой уменьшенные копии многих знаковых достопримечательностей: Воробьевых гор, парка Победы на Поклонной горе, небоскребов комплекса "Москва-Сити" и других. "Макет уникален не только размером. Не меньшее восхищение зрителей вызывает филигранность работы: все объемные детали - купола, фрески, скульптуры - изготовлены с помощью технологии 3D-моделирования", - подчеркнул Левкин.

Фото: iStock
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Создавали макет с 2012 года частями, в целом процесс был разделен на 13 этапов, на каждом из которых макетчики делали от четырех до шести тысяч объектов. В случае необходимости их можно заменить, поэтому макет живет той же жизнью, что и город - если на улице появляется новый дом, то и на макете он не заставит себя долго ждать. Над каждым элементом ведется скрупулезная работа. Растения, например, делают из проволоки и древесных опилок, а меняющие цвет фонтаны из оргстекла. С водной гладью 3D-принтер не справляется, поэтому ее создают вручную с помощью специального геля. Каждый уличный фонарь - это крошечный светодиод, а за подсветку зданий отвечают светодиодные ленты. Даже разметка на дорогах соответствует реальной.

Увидеть все это сейчас можно в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ неподалеку от "Технограда". В последний раз макет там обновляли в конце прошлого года - тогда миниатюрная столица стала на 61 квадратный метр больше за счет Киевского вокзала, гостиницы "Украина", Донского и Симонова монастырей, Андреевского моста и других построек. Сверху над макетом смонтирована сложная система подсветки, которая позволяет каждый час проводить светомузыкальные шоу. "Площадь текущей экспозиции макета составляет 429 квадратных метров. С момента его открытия в октябре 2017 года макет посетили более 720 тысяч москвичей и гостей столицы", - напоминает Левкин.

С момента открытия макета полюбоваться им приезжали более 720 тысяч москвичей и гостей столицы

Не сложно сосчитать, что полная версия макета больше выставленного на ВДНХ вдвое, так что существующий павильон вместить всю столицу в пределах ТТК не сможет. Новое место для его размещения обещают определить в ближайшее время.

Кстати

Увидеть макет на ВДНХ можно ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход свободный. По макету начали снова проводить бесплатные экскурсии. Записаться можно на сайте maketmoskvy.ru/excursions/, по телефонам: +7 (925) 237-37-28 и +7 (925) 237-37-29, а также в павильоне на стойке администратора. Не забудьте маску и перчатки.

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