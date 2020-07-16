В Москве закончили работу над крупнейшим в мире макетом города

Последние части макета сейчас хранятся в мастерских. По словам главы департамента градостроительной политики Сергей Левкина, они представляют собой уменьшенные копии многих знаковых достопримечательностей: Воробьевых гор, парка Победы на Поклонной горе, небоскребов комплекса "Москва-Сити" и других. "Макет уникален не только размером. Не меньшее восхищение зрителей вызывает филигранность работы: все объемные детали - купола, фрески, скульптуры - изготовлены с помощью технологии 3D-моделирования", - подчеркнул Левкин.
Создавали макет с 2012 года частями, в целом процесс был разделен на 13 этапов, на каждом из которых макетчики делали от четырех до шести тысяч объектов. В случае необходимости их можно заменить, поэтому макет живет той же жизнью, что и город - если на улице появляется новый дом, то и на макете он не заставит себя долго ждать. Над каждым элементом ведется скрупулезная работа. Растения, например, делают из проволоки и древесных опилок, а меняющие цвет фонтаны из оргстекла. С водной гладью 3D-принтер не справляется, поэтому ее создают вручную с помощью специального геля. Каждый уличный фонарь - это крошечный светодиод, а за подсветку зданий отвечают светодиодные ленты. Даже разметка на дорогах соответствует реальной.
Увидеть все это сейчас можно в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ неподалеку от "Технограда". В последний раз макет там обновляли в конце прошлого года - тогда миниатюрная столица стала на 61 квадратный метр больше за счет Киевского вокзала, гостиницы "Украина", Донского и Симонова монастырей, Андреевского моста и других построек. Сверху над макетом смонтирована сложная система подсветки, которая позволяет каждый час проводить светомузыкальные шоу. "Площадь текущей экспозиции макета составляет 429 квадратных метров. С момента его открытия в октябре 2017 года макет посетили более 720 тысяч москвичей и гостей столицы", - напоминает Левкин.
Не сложно сосчитать, что полная версия макета больше выставленного на ВДНХ вдвое, так что существующий павильон вместить всю столицу в пределах ТТК не сможет. Новое место для его размещения обещают определить в ближайшее время.
Увидеть макет на ВДНХ можно ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход свободный. По макету начали снова проводить бесплатные экскурсии. Записаться можно на сайте maketmoskvy.ru/excursions/, по телефонам: +7 (925) 237-37-28 и +7 (925) 237-37-29, а также в павильоне на стойке администратора. Не забудьте маску и перчатки.