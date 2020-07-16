В Можайске продолжаются работы по ликвидации последствий ливня

Для жителей нескольких можайских деревень и садоводческих товариществ, оказавшихся отрезанными от цивилизации из-за дождей, организовали пеший переход по разрушенной водой дороге. Восстанавливают и объездные пути, чтобы дать возможность жителям добираться до места работы.

Сильный ливень переполнил реку Протву, и она просто смыла участок региональной дороги Уваровка - Ивакино - Можайск - Хорошилово - Бабаево. Местные жители оказались буквально запертыми в своих деревнях. "Пока не спадет уровень воды в Протве, восстановительные работы на разрушенной дороге мы проводить не можем, - объясняет министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. - Но обустроили временный пешеходный мост. Проезд автомобилей будет организован через объездную дорогу, где сейчас идет отсыпка песка и щебня".

Глава Можайска Дмитрий Абаренов утверждает, что с жителями отрезанных от цивилизации деревень Хорошилово, Бабаево и Сальницы, а также дачниками пяти товариществ местные власти постоянно на связи. Рядом с ними постоянно дежурит передвижной ФАП - на случай, если кому-то понадобится экстренная медицинская помощь, а также автобус, на котором можно доехать до ближайшего магазина. Добраться до фельдшера или транспорта теперь можно по временному мосту.