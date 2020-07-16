Теперь и жители Мытищ могут воспользоваться поддержкой специалистов по оформлению европротокола при мелком дорожно-транспортном происшествии. В Подмосковье открылся пятый центр помощи при ДТП.

Наверное, каждый автолюбитель хоть раз да оказывался в ситуации, когда для оформления мелкой аварии приходилось часами ждать на дороге сотрудников ДПС. Иной раз ущерб от столкновения был в несколько раз меньше, чем потери, понесенные участниками ДТП в ожидании полицейских - кто-то не доехал на важную сделку, кого-то оштрафовали за опоздание на работу. При этом все знают, что мелкое дорожное происшествие с участием двух машин можно оформить европротоколом за несколько минут, но... "Неопытному автовладельцу заполнить протокол без подсказок сложно, а документы с ошибками страховые компании не принимают. Исправить же ошибки оперативно не всегда возможно, а иногда бывает и так, что нарушивший правила водитель уже на следующий день меняет мнение и начинает утверждать, что он в ДТП не виновен", - рассказывает представитель регионального отделения общественной организации "Союз безопасности дорожного движения" Дмитрий Гаврилов. Именно на базе этой организации был запущен пилотный проект по созданию в Подмосковье центров помощи при ДТП. Сегодня такие центры действуют в Красногорске, Одинцове, Истре, Химках и теперь вот в Мытищах.

Воспользоваться помощью специалистов по оформлению европротокола просто - нужно набрать телефон экстренной службы 112 и попросить соединить с центром помощи при ДТП. По телефону вас проконсультируют, как правильно заполнить бумаги и произвести фотофиксацию, чтобы у страховщиков не возникло претензий к оформлению протокола. Со специалистом на телефоне весь процесс оформления европротокола занимает в общей сложности минут 30 - и никаких многочасовых ожиданий, создающих глухие пробки в районе аварии.

К концу года центров помощи при ДТП в регионе будет уже 11

"Создание центров помощи при ДТП - один из наших приоритетов в организации безопасности дорожного движения", - отмечает зампред правительства - руководитель главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев. Поэтому к уже имеющимся пяти центрам в этом году добавится еще шесть - в Люберцах, Балашихе, Подольске, Щелкове, Королеве и Ленинском округе.

Тем временем

Более 100 пешеходных переходов в Московской области оборудуют светодиодными маячками в этом году. В 17 городских округах на переходах установят порядка 2 тысяч маячков. Они монтируются в дорожное полотно на тех участках, где по техническим причинам невозможно построить линии освещения. Маячки работают от солнечных батарей и в темное время суток точечными световыми вспышками обозначают пешеходные переходы.