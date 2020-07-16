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16.07.2020 23:00
Рубрика: Власть

Полумасочный режим

Андрей Воробьев отменил часть коронавирусных ограничений
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8210)
В области отменили еще часть ограничений, введенных на время пандемии коронавируса. Постановление об этом накануне подписал губернатор Андрей Воробьев.

"Ситуация с коронавирусом у нас постепенно нормализуется. Поэтому мы продолжаем снимать оставшиеся ограничения. Заработали в привычном режиме рестораны и кафе. Этого долго ждал бизнес и, конечно, наши жители и гости, которым хочется отдохнуть и приятно провести время в хорошей компании. Теперь - можно", - сказал Воробьев. Но повышенные требования к безопасности, к соблюдению социальной дистанции и санитарных стандартов остаются при этом в силе. "Носить маски в парках культуры и отдыха теперь необязательно. Как считают эксперты, жара и солнце ослабляют вирус. Но мы все же рекомендуем иметь маски с собой и надевать, если видите скопление людей. Также сохраняется масочный режим в транспорте, магазинах и других общественных местах", - подчеркнул губернатор.

Фото: iStock
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Начали работать загородные детские лагеря. Пока открылось 15 лагерей, до конца месяца примет детей еще 21. А всего в подмосковный реестр организаций отдыха и оздоровления детей подано 115 заявок. Правда, разрешение на работу от Роспотребнадзора получили пока лишь 70 из них. В этом году школьники области будут отдыхать только в своем регионе. Но власти обещают - ни оздоровительная, ни творческая программа от этого не пострадают.

С 1 августа в области также возобновляется работа кинотеатров. Конечно, при условии соблюдения определенных правил - зрители не должны сидеть близко друг к другу, а после каждого сеанса кинозалы будут дезинфицировать.

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