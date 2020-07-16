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16.07.2020 22:57
Рубрика: Экономика

С работы - на работу

Расширен список получателей выплат по уходу за инвалидами
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 156(8210)
Оформить выплаты по уходу за инвалидами I и II группы теперь могут и работающие жители Подмосковья. Депутаты Мособлдумы внесли поправки в законодательство, которые расширили список получателей этих выплат.

Платить зарплату тем, кто ухаживает за тяжелобольными людьми, в области стали в прошлом году. Власти ввели для добровольных сиделок выплату в два пенсионных прожиточных минимума. На сегодняшний день она составляет 19 320 рублей. Чтобы получать эти деньги, необязательно быть родственником инвалида. Но обязательно нужна подмосковная регистрация и курсы по уходу за тяжелобольными. И до недавнего времени обязательным условием было отсутствие у претендента на выплаты другой работы. Это гарантировало, что человек не будет разрываться между основной деятельностью и уходом за лежачим родственником. Но теперь требование об отсутствии другой работы областные депутаты отменили.

Фото: iStock
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"Ситуация изменилась, во время пандемии многие перешли на удаленную работу или работу на полставки, - объясняет "РГ" председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. Проведенный в области опрос показал: более 70% работодателей готовы продолжать работу в том же формате. Согласны на это и 41% работников. Среди которых наверняка есть те, кто не рвется на полный рабочий день, потому что просто "добирает" необходимый стаж или планирует скорое увольнение из-за того, что нужно ухаживать за лежачим родственником. Всем этим гражданам депутаты дали возможность несколько часов в день уделять полноценному уходу за инвалидом - и еще получать за это деньги.

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