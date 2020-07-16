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16.07.2020 06:06
Рубрика: Общество

Пример для флота

Текст: Олег Братухин (член межведомственной рабочей группы Росрыболовства по вопросам организации строительства судов рыбопромыслового флота на российских судостроительных предприятиях)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 155(8209)
В 2015 году, выступая на президиуме Госсовета по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса РФ, президент Владимир Путин обозначил задачу: стране нужно строить современный высокотехнологичный рыболовный флот. Но прорыва так и не произошло.

В международной практике политика в сфере обновления и строительства промысловых судов является частью общей государственной политики по развитию рыбного хозяйства и экономики в целом. Она преследует несколько целей. Среди них повышение эффективности использования национальных биоресурсов за счет увеличения производительности судов и развития прибрежных территорий. Важен также рост конкурентоспособности национального флота в удаленных районах Мирового океана, поскольку страны, контролирующие больший объем биоресурсов, будут иметь преимущества в пищевой промышленности и в ряде других отраслей. Нельзя забывать и о развитии смежных с рыболовством сфер - это не только судостроение, судоремонт, машиностроение и обеспечивающие промысел отрасли, но и перерабатывающая индустрия, аквакультура, фармакология, медицина, а также многое другое.

Фото: Наталья Широкова/РГ
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К сожалению, у нас подобную политику в области обновления рыболовного флота до сих пор не выстроили.

На отечественных верфях нередко строят не самые современные суда, а часть флота вообще заказывают за границей. Таким образом за счет фактически государственных средств - льгот, которые получают пользователи биоресурсов по оплате ставки сбора за пользование ВБР, развиваются зарубежные экономики. Нынешнее строительство судов на отечественных верфях ведется под инвестиционные квоты, но, когда они закончатся, может завершиться и сам процесс.

Давайте посмотрим на Китай, где на относительно небольших верфях сооружают сотни рыболовных судов в год.

В КНР рыбное хозяйство было выделено в приоритетное направление развития экономики лишь в 1979 году. Но уже спустя 35 лет - в 2014-м, по данным информагентства "Синьхуа", валовой доход отрасли приблизился к триллиону долларов, составив 9,4 процента ВВП Китая. Для сравнения: по данным ФАР, вклад добычи водных биоресурсов в ВВП России по итогам 2015 года не дотянул до 0,3 процента.

Теперь Китай занимает первое место в мировом рыболовстве и аквакультуре, эти отрасли там генерируют прибыль для государства. Они обеспечивают население рыбой и морепродуктами, уровень потребления вырос с пяти до 37,9 килограмма на человека в год. Международная торговля этими товарами увеличилась для Китая в 110 раз - с двукратным превышением экспорта над импортом, а экономическая эффективность работы морского рыболовного флота, прежде всего за счет его обновления, постоянно поднимается, несмотря на сокращение количества судов.

Результат достигнут исключительно за счет прагматичной политики и плановой системы развития. Когда ставились цели, на их выполнение выделялось финансирование, но самое главное - разрабатывался и реализовывался набор инструментов, стимулировавших научные исследования, внедрение новых технологий.

У нас даже в период расцвета рыболовного флота во времена СССР минрыбхоз обеспечивал типично экстенсивный путь развития - за счет постоянного увеличения количества рыбопромысловых судов. Логичным результатом прекращения госдотаций с распадом СССР стало прекращение промысла в большинстве удаленных районов.

Китай же вовремя изменил модель развития, приняв госпрограмму обновления флота на основе достижений научно-технического прогресса. Процесс поддерживают несколько государственных научно-исследовательских учреждений, среди которых академия рыбохозяйственных наук, национальный центр технической поддержки рыбного хозяйства. Эти и другие НИИ стали фундаментом высокотехнологичного роста китайского рыболовного флота.

Все это объясняет, почему и зачем КНР строит сотни промысловых судов в год: государство не только стимулирует, но и обеспечивает высокотехнологичное обновление и расширение национального рыболовного флота.

Нужна ли нам подобная государственная политика? Вопрос риторический. Для достижения принятых в международной практике целей, эффективного развития экономики и создания конкурентоспособного современного рыболовного флота других способов не существует. Я не призываю двигаться по китайскому пути развития рыбного хозяйства, хотя бы потому что наши экономики несопоставимы. Но в западных странах тоже существуют модели как стимулирования обновления рыболовного флота, использования инноваций, так и развития рыбного хозяйства в целом, и нам нужно пользоваться лучшими практиками.

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