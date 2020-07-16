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16.07.2020 05:29
Рубрика: Общество

Без дела не сидят

Как на Дальнем Востоке используют труд осужденных
Текст: Юлия Гарднер, Ольга Журман, Владимир Таюрский
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 155(8209)
По официальным данным, в прошлом году предприниматели заключили заказы на производство в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний РФ на семь миллиардов рублей. При этом объем госзаказов составлял всего 600 миллионов рублей - против 1,8 миллиарда в 2018-м. Несколько спасает региональная поддержка - субъекты Федерации тоже покупают товары и услуги у ФСИН. Вместе с тем производственные мощности службы исполнения наказаний пока загружены лишь на 58 процентов. Как трудятся осужденные на территории ДФО, выясняли корреспонденты "РГ".
Без дела не сидят: Среди когда-то оступившихся людей есть и хорошие мастера, и специалисты. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Без дела не сидят: Среди когда-то оступившихся людей есть и хорошие мастера, и специалисты. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Без дела не сидят: Среди когда-то оступившихся людей есть и хорошие мастера, и специалисты. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Хлеб и макароны

Производственные участки, где трудятся осужденные, есть в пяти исправительных учреждениях, расположенных на территории Якутии. Здесь налажено швейное, металлообрабатывающее и деревообрабатывающее производства, заключенные выпускают строительные материалы, пекут хлеб и даже делают макароны. Кроме того, колонии предоставляют услугу рабочей силы.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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В прошлом году региональным управлением ФСИН было выпущено товарной продукции, выполнено работ и оказано услуг почти на 76 миллионов рублей - с прибылью в 15 миллионов. По большей части это предназначалось для внутренних нужд, но примерно на 17 миллионов рублей работы были выполнены по заявкам предприятий и организаций республики.

Заключенные работают не бесплатно. По словам начальника отделения трудовой адаптации осужденных Алексея Мальцева, размер их зарплаты рассчитывается с учетом МРОТ и напрямую зависит от норм выработки.

- В соответствии с федеральным законодательством мы вправе работать с предприятиями любых форм собственности. Это дает возможность создавать дополнительные рабочие места для осужденных, благодаря чему они оплачивают судебные иски, алименты, да и легче адаптируются в обществе после освобождения. Важно, что партнеры из числа государственных и муниципальных заказчиков могут заключать с УФСИН контракты в сфере закупок товаров, работ и услуг как с единственным поставщиком, минуя процедуру проведения торгов, - рассказал Алексей Мальцев.

В течение прошлого года с государственными и муниципальными заказчиками республики был заключен 21 договор примерно на четыре миллиона рублей. А наиболее объемные заказы поступают от коммерческих предприятий.

Осужденные не только работают, но и учатся на базе двух профессиональных училищ. Очередной набор учебных групп начнется в сентябре, а недавно, в конце июня выпускники сдавали в режиме онлайн квалификационные экзамены. Более 860 человек выучились на бетонщиков, каменщиков, мастеров общестроительных работ, поваров, получили специальности сантехника, слесаря по ремонту автомобилей… Линейка профессий, которые можно освоить в ведомственных училищах, очень длинная.

- Эти специальности широко востребованы как в центрах трудовой адаптации исправительных учреждений, где осужденные могут работать в период отбывания наказания, так и на региональном рынке труда, - подчеркнул Алексей Мальцев.

Пеплоблоки и арбузы

В Магаданской области заключенные без дела не сидят. Там действует три центра их трудовой адаптации: на базе исправительных колоний № 3 и № 4, а также колонии-поселении в селе Сплавная.

"Постояльцы" ИК-3 шьют автомобильные чехлы, спец-одежду, полотенца, постельное белье, изготавливают различные сувениры и окна из ПВХ. А некоторые из них работают на производственном участке, где выпускают туалетную бумагу и пеплоблоки из вулканического пепла. Необходимое для производства оборудование и материалы поставляют в колонию предприниматели.

Туалетную бумагу, выпускаемую заключенными, еще с 2014 года - старта производства - прозвали антикризисной: ее цена в три раза ниже среднерыночной.

- В исправительной колонии №4 налажена металлообработка, деревообработка, сувенирное производство, выращивание овощей закрытого грунта, - рассказал глава областного УФСИН Евгений Стариков.

При этом осужденные высаживают и непривычные для Крайнего Севера арбузы и арахис. Но в отличие от традиционных помидоров, огурцов и зелени на продажу они не идут - слишком невеликие урожаи.

Специальных субсидий предприятиям, которые бы трудоустраивали побывавших на зоне людей, в регионе не предусмотрено. Тем не менее, отбывая срок, люди могут получить рабочие профессии: сварщик, токарь, деревообработчик, которые затем пригодятся им на воле.

Стройматериалы и мебель

В колониях Хабаровского края осужденные также могут освоить самые разные специальности- от пекаря до крановщика. В ИК региона действуют пять профессиональных образовательных учреждений, три их филиала и одно отделение, где в общей сложности обучают по 34 направлениям.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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- Учреждениями уголовно-исполнительной системы Хабаровского края налажен выпуск более 300 наименований продукции: дерево- и металлообрабатывающей, швейной, мебельной, строительной и других. За пять месяцев этого года объем производства товаров составил 120,17 миллиона рублей, чистая прибыль - 17,27 миллиона, создано 2120 рабочих мест, - приводит статистику начальник хабаровского УФСИН Юрий Дорохин.

А трудоустроить вышедших на свободу заключенных помогает комитет по труду и занятости населения Хабаровского края. Однако нередки случаи, когда сами предприниматели, организующие производство на территории исправительных учреждений, предлагают освобожденным продолжить работу на предприятии.

- Не все оступившиеся когда-то люди потеряны для общества, среди них есть и хорошие мастера, и специалисты. У них огромное желание быть полноценными членами общества, жить и работать, и это, конечно же, заметно на производстве. Предприниматели, работающие с такими людьми, оказывают им поддержку после освобождения. В итоге в выигрыше остаются обе стороны, - отмечает Юрий Дорохин.

… и ловушки для крабов

В ГУФСИН Приморского края активно работают с предприятиями и трудоустраивают сидельцев.

Например, уже почти три десятилетия управление сотрудничает с филиалом Уссурийского локомотиворемонтного завода. На территории ИК-41 в специально оборудованном цехе ремонтируют и изготавливают новые запчасти к нескольким маркам тепловозов. Перечень выпускаемой продукции насчитывает порядка 100 видов изделий: металлические баки, теплообменники, втулки, шпильки, заглушки, крышки, люки бортовые…

25 осужденных работают на производстве в ИК-20, организованном Ярославской швейной фабрикой, где выпускают изделия из прорезиненной ткани: костюмы рыбака, фартуки, нарукавники, специальные перчатки.

- В 2010 году на базе ИК-33 в Спасске-Дальнем был открыт первый цех по производству деревянных пищевых палочек. Тогда выпускали 50 тысяч пар в смену. Со временем и в других колониях начали открываться цеха, в том числе в Чугуевке, Волчанце. Это позволило и сами производства вывести на другой уровень, и наладить стабильный экспорт товара в Южную Корею, Китай и Японию через сторонние организации, разместившие на наших предприятиях заказы. Сейчас производство палочек в учреждениях УИС Приморья дошло до 120 миллионов пар, - говорит врио главного инженера ГУФСИН РФ по Приморскому краю подполковник внутренней службы Владислав Бондаренко.

Экзотическим видом деятельности можно считать производство крабовых ловушек на базе ИК-20, которое началось во втором полугодии 2015 года. Был заключен контракт с частным предпринимателем, организован производственный цех и установлено оборудование. Изначально на участке трудились семь осужденных. После успешной реализации первой партии частный предприниматель значительно увеличил объемы заказа. Это позволило дополнительно трудоустроить еще 18 осужденных. Сегодня цех по производству крабовых ловушек работает в две смены.

Фото: Михаил Почуев / ТАСС
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- Подобное производство особенно актуально в условиях Дальнего Востока, где вылов краба является постоянным промыслом. Тем не менее изготовление ловушек в регионе практически не налажено. Ранее предпринимателям приходилось приобретать их за рубежом. Те, которые производят в ИК-20, ничем не уступают иностранным образцам, - подчеркивает Бондаренко.

Обучение осужденных организовано в четырех федеральных казенных профессиональных образовательных учреждениях и восьми филиалах по 29 профессиям: сварщик, электромонтер, повар, пекарь, машинист, слесарь-инструментальщик, штукатур, бетонщик, каменщик… По первым двум выдается диплом среднего профессионального образования.

Кстати, нынешней весной из-за ограничений на въезд в страну иностранцев на сельскохозяйственных работах на полях края задействовали более 160 осужденных. В первый раз их привлекли к сельхозработам в таком количестве по обращениям фермеров за пределами колоний-поселений. Впрочем, подобный опыт был и раньше, но, как правило, на уборке урожая. В этом году впервые заключенные работали на посевной.

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