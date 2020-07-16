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16.07.2020 05:02
Рубрика: Общество

На Сахалине и Курилах за полгода отстрелили 29 медведей

Текст: Артем Красиков

В Сахалинской области с начала 2020 года отстрелили 29 опасных медведей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Архив Центра спасения медвежат-сирот
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Хищники часто выходили к населенным пунктам, дачам, сельхозобъектам и представляли угрозу для человека. На борьбу с медведями выходили государственные инспекторы и опытные охотники.

"Больше всего зверей ликвидировали в Охинском районе - семь особей. Четырех хищников устранили в Ногликах. По два - в Холмском, Томаринском, Курильском, Южно-Курильском и Корсаковском районах", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что 15 июля в Красногорском лесничестве специалисты начали поиск медведя, убившего корову, которая всю ночь была привязана в 200 метрах от лесного массива. 13 и 15 июля два хищника были отстреляны в соседнем селе Пензенское.

Оперативные группы организованы во всех районах Сахалинской области. Они проверяют каждое поступившее сообщение о выходе диких животных к людям.

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