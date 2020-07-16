По итогам 2019 года 10 из 11 регионов Дальнего Востока продемонстрировали положительную динамику в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Рейтинги сейчас составляют по любому поводу. Но этот, ежегодно формируемый Агентством стратегических инициатив (АСИ) на основании опроса предпринимателей, один из немногих, к которым стоит относиться серьезно. Он показывает, где местные власти создают условия для развития бизнеса, а значит, там можно прогнозировать рост инвестиций, а где привыкли затыкать дыры дотациями из федерального бюджета.

Наибольшую заинтересованность в привлечении инвестиций в прошлом году проявили власти Забайкальского края, который поднялся в национальном рейтинге сразу на 30 позиций. Конечно, правительству Забайкалья было проще обгонять других. Оно отталкивалось от дна: год назад в подобном рейтинге край занимал предпоследнее 84-е место в стране, поэтому противостояли ему аутсайдеры. Но бороться-то руководству региона пришлось не с ними, а с инертностью местных чиновников.

- Забайкальский край, который на протяжении пяти лет всегда, по оценке предпринимателей, занимал самые последние строчки рейтинга, приятно удивил. Край действительно показал очень хорошие результаты, - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Губернатор Забайкалья Александр Осипов честно признал, что добиться первого успеха на этой ниве во многом удалось за счет поддержки федеральных органов власти и деятельности инфраструктурных компаний. Он привел пример.

- Наибольшее продвижение у нас - благодаря федеральным коллегам. Нам выделили 500 миллионов рублей, которые мы направили предпринимателям, и сохранили за счет этого более 4,5 тысячи рабочих мест, - сказал глава региона.

Но вообще никакая поддержка не способна что-то изменить, если на месте нет желания меняться. А в крае такое желание появилось.

- Еще одной ступенью к повышению рейтинга Забайкалья стало изменение краевого совета по улучшению инвестиционного климата. Теперь большинство его участников (65 процентов) - представители бизнеса. И вопросы повестки совета ныне формируются по предложениям предпринимателей, - подчеркнул Александр Осипов.

Возможно, это даже важнее финансовой поддержки, полученной от Москвы. Помощь была разовая, а здесь речь идет о налаживании системной работы с предпринимательским сообществом.

Хорошую динамику показала Сахалинская область, с 43-й позиции поднявшаяся в топ-30 рейтинга. Взаимодействию с предпринимателями власти этого субъекта уделяют очень большое внимание. К примеру, в регионе учредили Клуб по развитию бизнеса, объединивший ведущие предприятия для решения трех задач: повышение производительности труда, продвижение на экспорт сахалинской продукции и привлечение инвесторов.

- Мы также разработали план "быстрых побед", который направлен на повышение доступности инфраструктуры и ресурсов, укрепление поддержки малого предпринимательства, - рассказал губернатор области Валерий Лимаренко.

Сахалинская область - не единственный регион в ДФО, где власти работают по подобным планам, позволяющим быстро и по делу реагировать на претензии и просьбы предпринимательского сообщества. Просьбы, как правило, однотипные: не чинить ненужных препятствий и по возможности помогать.

- Успех Дальнего Востока объясняется простыми управленческими решениями: региональные команды вместе с предпринимателями выделили болевые точки и разработали планы их быстрого устранения. Назвали их планами "быстрых побед" со сроками и ответственными. И, действительно, это сработало. Сегодня многие другие регионы России берут такой формат на вооружение, - отметила Светлана Чупшева.

Большое стремление наладить нормальные условия для развития бизнеса демонстрируют власти Приморья. Второй год подряд край поднимается в рейтинге на 21 позицию, и из низов вплотную подобрался к тридцатке лучших, где укрепились Камчатка, Сахалинская и Амурская области. А в топ-20 Дальний Восток пока представляет только Якутия, где уже прошли этап создания институтов развития, и сейчас эту работу совершенствуют.

- Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии сопровождает инвестиционные проекты по принципу "одного окна". За 2019 год удалось привлечь около 600 миллионов рублей. Центром поддержки экспорта организованы бизнес-миссии в ряд стран Европы и Азии, оказывается поддержка предприятиям, участвующим в международных выставках, и за прошлый год объем экспортных контрактов составил 1,4 миллиона долларов, - говорит глава республики Айсен Николаев.

Все региональные руководители отмечают: "еще есть, куда стремиться". Это, безусловно, так. К примеру, в Амурской области время получения бизнесом разрешения на строительство удалось сократить с 91 до 81 дня. Но в некоторых других регионах страны за счет упразднения ненужных согласований к подобным срокам пришли еще два года назад.

И, конечно, нельзя забывать о том, что есть куда не только расти, но и падать. Это вырабатывать простые решения сложно, а вот разрушить созданное можно махом. По оценке предпринимателей, уровень инвестиционной привлекательности Хабаровского края за год рухнул сразу на 33 пункта. Замыкавший тридцатку лучших регион опустился в рейтинге на 63 место.

И даже у дальневосточного лидера, Якутии генпрокуратура нашла серьезные огрехи. По ее данным, в республике контролирующие органы неоднократно нарушали законодательно установленный запрет на проведение проверок бизнеса в условиях пандемии. Любопытно, что в обычных условиях за прошлый год количество плановых проверок предпринимателей в регионе было сокращено в четыре раза!

Хорошую динамику показала Сахалинская область, с 43-й позиции поднявшаяся в топ-30 рейтинга. Взаимодействию с предпринимателями власти этого субъекта уделяют очень большое внимание. К примеру, в регионе учредили клуб по развитию бизнеса, объединивший ведущие предприятия для решения трех задач: повышение производительности труда, продвижение на экспорт сахалинской продукции и привлечение инвесторов.

- Мы также разработали план "быстрых побед", который направлен на повышение доступности инфраструктуры и ресурсов, укрепление поддержки малого предпринимательства, - рассказал губернатор области Валерий Лима-ренко.

Сахалинская область - не единственный регион в ДФО, где власти работают по подобным планам, позволяющим быстро и по делу реагировать на претензии и просьбы предпринимательского сообщества. Просьбы, как правило, однотипные: не чинить ненужных препятствий и по возможности помогать.

- Успех Дальнего Востока объясняется простыми управленческими решениями: региональные команды вместе с предпринимателями выделили болевые точки и разработали планы их быстрого устранения. Назвали их планами "быстрых побед" со сроками и ответственными. И это сработало. Сегодня многие другие регионы России берут такой формат на вооружение, - отметила Светлана Чупшева.

Большое стремление наладить нормальные условия для развития бизнеса демонстрируют власти Приморья. Второй год подряд край поднимается в рейтинге на 21 позицию, и из низов вплотную подобрался к тридцатке лучших, где укрепились Камчатка, Сахалинская и Амурская области. А в топ-20 Дальний Восток пока представляет только Якутия, где уже прошли этап создания институтов развития и сейчас эту работу совершенствуют.

- Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Якутии сопровождает инвестиционные проекты по принципу "одного окна". За 2019 год удалось привлечь около 600 миллионов рублей. Центром поддержки экспорта организованы бизнес-миссии в ряд стран Европы и Азии, оказывается поддержка предприятиям, участвующим в международных выставках, и за прошлый год объем экспортных контрактов составил 1,4 миллиона долларов, - говорит глава республики Айсен Николаев.

Все региональные руководители отмечают: "Еще есть куда стремиться". Это, безусловно, так. К примеру, в Амурской области время получения бизнесом разрешения на строительство удалось сократить с 91 до 81 дня. Но в некоторых других регионах страны за счет упразднения ненужных согласований к подобным срокам пришли еще два года назад.

Конечно, нельзя забывать о том, что есть куда не только расти, но и падать. Это вырабатывать простые решения сложно, а вот разрушить созданное можно махом. По оценке предпринимателей, уровень инвестиционной привлекательности Хабаровского края за год рухнул сразу на 33 пункта. Замыкавший тридцатку лучших регион опустился в рейтинге на 63-е место.

И даже у дальневосточного лидера - Якутии - генпрокуратура нашла серьезные огрехи. По ее данным, в республике контролирующие органы неоднократно нарушали законодательно установленный запрет на проведение проверок бизнеса в условиях пандемии. Любопытно, что в обычных условиях за прошлый год количество плановых проверок предпринимателей в регионе было сокращено в четыре раза!