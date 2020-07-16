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16.07.2020 19:20
Рубрика: Происшествия

Плохая аура

Сергей Фургал останется в СИЗО до 9 сентября
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 156(8210)
Мосгорсуд в четверг признал законным арест хабаровского губернатора Сергея Фургала.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, постановление Басманного суда об избрании в отношении Сергея Фургала меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения. Таким образом, апелляционная инстанция Мосгорсуда отклонила жалобу защиты, которая просила изменить меру пресечения Фургалу на не связанную с арестом. Само заседание прошло в закрытом режиме, в котором обвиняемый участвовал по видеосвязи из СИЗО Лефортово. В перерыве заседания Фургал назвал изолятор местом с "плохой аурой", а себя - "обезьянкой в клетке" и пожаловался, что ему не доставляют передачи.

Фото: СК РФ/ТАСС
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Пока еще действующего губернатора Хабаровского края обвиняют в организации убийств амурских предпринимателей и покушении на убийство в 2004 и 2005 годах. Он был задержан сотрудниками ЦСН ФСБ и Центрального аппарата СК РФ 9 июля в Хабаровске и сразу отправлен в Москву. 10 июля Басманный суд отправил Фургала под стражу в СИЗО на два месяца до 9 сентября.

Кроме того, в четверг Басманный суд продлил арест предполагаемому соучастнику Фургала, в прошлом его деловому партнеру Николаю Мистрюкову. Мистрюков был арестован в ноябре 2019 года по делу об убийствах предпринимателей. Также по этому делу были арестованы еще трое фигурантов - Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей. Всем им накануне Басманный суд также продлил сроки арестов. Как сообщил в суде следователь, от ряда участников процесса, в том числе свидетелей, поступили заявления об угрозах с просьбой обеспечить госзащиту.

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