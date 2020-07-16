СК раскрыл доказательства причастности Фургала к убийствам

Вот что заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Уже на этом этапе у следствия есть неопровержимые доказательства причастности Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также покушению на Александра Смольского. Эти преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах. Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников.

По словам представителя ведомства, тем не менее в материалах уголовных дел еще на первоначальном этапе были разрозненные показания отдельных свидетелей об обстоятельствах преступлений и возможной причастности Фургала. А вот в 2019 году доказательства удалось пополнить и другими сведениями. Именно это, по словам Петренко, позже позволило следствию сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств и соединить в одном производстве несколько уголовных дел.

В СК уверяют, что для следствия очевидно - решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов.

Например, убийство Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного Евгением Зоря железобетонного завода. Предпринимателя убили за день до вынесения судебного решения, итог которого был очевиден для обоих, - говорит Петренко.

Второй жертвой Фургала и его соучастников стал также компаньон Фургала - Булатов. Именно Булатов подозревал Фургала в причастности к убийству Зоря. Опасаясь разоблачения, Фургал в соучастии с другим фигурантом уголовного дела организовал убийство Булатова. Физически устранив неугодного компаньона, Фургал также завладел и его долей в общем бизнесе - компании "МиФ", которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

Позднее, расширив свой бизнес, Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал, желая вытеснить конкурента с рынка, требовал изменения ценообразования либо полного отказа от бизнеса. Этот конфликт Фургал решил уже, по-видимому, привычным способом, организовав через соучастников убийство потерпевшего. В гараж, где находилась жертва, были брошены две гранаты. По счастливой случайности Смольский выжил.

Следствие уверяет, что в угоду коммерческим интересам был устранен и местный житель Роман Сандалов. А вину за его убийство взял на себя охранник и личный водитель Фургала.

Петренко подчеркивает - одним из приближенных Фургала является Александр Карепов, ставший его помощником в период работы депутатом Государственной думы. В начале 2000-х годов Карепов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно представители этой банды, как уверяет следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники.

В Следственном комитете напомнили, что Фургал неоднократно прикрывался своим депутатским статусом и не являлся к следователю для дачи показаний.

В ведомстве подчеркивают - с учетом тяжести совершенных преступлений и санкции соответствующей статьи УК РФ именно суд решит вопрос о применении сроков давности, но у следствия не вызывает никаких сомнений участие Фургала в качестве непосредственного заказчика убийств. Это, говорят в ведомстве, подтверждается собранными доказательствами, среди которых заключения экспертиз, материалы оперативно-розыскной деятельности, показания свидетелей и "иные сведения".