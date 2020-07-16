Снятие ограничений по COVID-19 в Хабаровском крае вновь отложили

Продлить еще на два инкубационных периода действие ограничений, введенных из-за распространения новой коронавирусной инфекции, предписала главный государственный санитарный врач Хабаровского края Татьяна Зайцева. Таким образом, меры профилактики продолжат действовать до 7 августа.

В постановлении руководителя регионального Роспотребнадзора говорится, что это решение принято исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки. Тенденций к улучшению пока не наблюдается. Ежедневно число выявленных случаев COVID-19 продолжает расти. Чаще всего тесты подтверждают инфекцию у жителей Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Много бессимптомных носителей.

Постановление санитарного врача направлено в краевое правительство.

Напомним, что сейчас в Хабаровском крае действует запрет на проведение всех мероприятий, к участию в которых привлекается большое число людей, если невозможно обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5-2 метра. Гражданам старше 65 лет, а также тем, кто имеет хронические заболевания, необходимо находиться дома в режиме самоизоляции.