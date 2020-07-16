Трутнев оценил развитие социальной инфраструктуры Приморского края

Работа по строительству и реконструкции социальных объектов по линии "Единая субсидия" в Приморском крае идет почти без отставаний, сообщил в ходе рабочей поездки в регион заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В частности, он осмотрел новый детский сад на Маковского 157а во Владивостоке. На строительство детского сада из федерального бюджета по линии "Единой субсидии" было представлено 254 млн рублей. Также вице-премьер ознакомился с ходом капитального ремонта здания структурного подразделения общеобразовательной школы № 82 по ул. Снеговая, 35. Для проведения ремонта в рамках "Единой субсидии" было выделено 176 млн рублей (в том числе 133 млн рублей из федерального бюджета).

На социальное развитие Приморья из федерального бюджета по линии "Единой субсидии" краю предоставлено 13,6 млрд рублей, в том числе на 2020 год выделено федеральное финансирование с общим объемом более 5,6 млрд рублей. До конца 2021 года должно быть возведено 23 соцобъекта. На 14 объектах уже идут строительно-монтажные работы. Для модернизации социальной сферы Владивостока выделено 3,6 млн рублей. В 2018-2019 годах был проведен капитальный ремонт дворца детского творчества для размещения детского технопарка "Кванториум", отремонтировано 10 участков дорог протяженностью 11 км 890 м, приобретены оборудование для 3 больниц и 6 учреждений среднего специального образования, благоустроено 86 фасадов жилых домов. В 2020 году завершены ремонт общеобразовательной школы № 55 по ул. Снеговая, 35 и детского сада в районе ул. Маковского, 157а.

"На Дальнем Востоке не хватает больниц, школ, садиков. По ведомственным программам все это, к сожалению, развивается слишком долго. Нам надо в это включаться. Поэтому была принята дополнительная программа - план социального развития центров экономического роста. Программа осуществляется по линии Минвостокразвития. Но мы таким образом лишь дополняем строительство по линии министерства образования и других министерств. Оперативно строим то, что нужно людям", - подчеркнул Юрий Трутнев.

Вице-премьер посетил также строительную площадку театрально-образовательного комплекса на острове Русский, где возводятся учебный корпус и интернат Хореографической академии, образовательный центр, учебный корпус средней и интернат музыкальной школы, общежитие для студентов, многоквартирные жилые дома, и встретился с руководством и артистами Приморской сцены Мариинского театра. "По поручению президента РФ мы разрабатываем Национальную программу развития Дальнего Востока. До 2024 года на нужды Дальнего Востока в рамках этой программы из федерального бюджета будет выделено более 2 трлн рублей. Это позволит направить дополнительные средства на ремонт и строительство дорог, на развитие здравоохранения и образования", - добавил Трутнев.