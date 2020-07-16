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16.07.2020 14:53
Рубрика: Экономика

Трутнев оценил развитие социальной инфраструктуры Приморского края

Текст: Ольга Игнатова
Работа по строительству и реконструкции социальных объектов по линии "Единая субсидия" в Приморском крае идет почти без отставаний, сообщил в ходе рабочей поездки в регион заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В частности, он осмотрел новый детский сад на Маковского 157а во Владивостоке. На строительство детского сада из федерального бюджета по линии "Единой субсидии" было представлено 254 млн рублей. Также вице-премьер ознакомился с ходом капитального ремонта здания структурного подразделения общеобразовательной школы № 82 по ул. Снеговая, 35. Для проведения ремонта в рамках "Единой субсидии" было выделено 176 млн рублей (в том числе 133 млн рублей из федерального бюджета).

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Трутнев: Работа строительного комплекса должна быть прозрачной

На социальное развитие Приморья из федерального бюджета по линии "Единой субсидии" краю предоставлено 13,6 млрд рублей, в том числе на 2020 год выделено федеральное финансирование с общим объемом более 5,6 млрд рублей. До конца 2021 года должно быть возведено 23 соцобъекта. На 14 объектах уже идут строительно-монтажные работы. Для модернизации социальной сферы Владивостока выделено 3,6 млн рублей. В 2018-2019 годах был проведен капитальный ремонт дворца детского творчества для размещения детского технопарка "Кванториум", отремонтировано 10 участков дорог протяженностью 11 км 890 м, приобретены оборудование для 3 больниц и 6 учреждений среднего специального образования, благоустроено 86 фасадов жилых домов. В 2020 году завершены ремонт общеобразовательной школы № 55 по ул. Снеговая, 35 и детского сада в районе ул. Маковского, 157а.

"На Дальнем Востоке не хватает больниц, школ, садиков. По ведомственным программам все это, к сожалению, развивается слишком долго. Нам надо в это включаться. Поэтому была принята дополнительная программа - план социального развития центров экономического роста. Программа осуществляется по линии Минвостокразвития. Но мы таким образом лишь дополняем строительство по линии министерства образования и других министерств. Оперативно строим то, что нужно людям", - подчеркнул Юрий Трутнев.

В Приморье начали работать рестораны, базы отдыха и хостелы

Вице-премьер посетил также строительную площадку театрально-образовательного комплекса на острове Русский, где возводятся учебный корпус и интернат Хореографической академии, образовательный центр, учебный корпус средней и интернат музыкальной школы, общежитие для студентов, многоквартирные жилые дома, и встретился с руководством и артистами Приморской сцены Мариинского театра. "По поручению президента РФ мы разрабатываем Национальную программу развития Дальнего Востока. До 2024 года на нужды Дальнего Востока в рамках этой программы из федерального бюджета будет выделено более 2 трлн рублей. Это позволит направить дополнительные средства на ремонт и строительство дорог, на развитие здравоохранения и образования", - добавил Трутнев.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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