В Биробиджане подросток получил травму головы на детской площадке

Во дворе многоквартирного дома на улице Парковая в Биробиджане 14-летний парень упал со спортивного тренажера, установленного на детской площадке, и получил травму головы. Отец мальчика обратился в городскую прокуратуру.

"Как показало обследование, спортивный инвентарь не соответствует требованиям безопасности", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Тренажер был неисправен, на нем отсутствовали поручни. По мнению прокуроров, следить за состоянием инвентаря и вовремя приводить его в надлежащий вид должна была управляющая компания. В адрес ее руководителя внесли представление с требованием организовать устройство детской площадки в соответствии с госстандартами. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

В суд также направлен иск о компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему.