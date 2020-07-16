Новости

СМИ: У экипажа самолета-разведчика в Турции не было шансов на спасение 06:50
В Биробиджане подросток получил травму головы на детской площадке 06:44
Болтон не исключил встречи Трампа и Ким Чен Ына в октябре 06:40
В Благовещенске зафиксирован температурный рекорд 06:27
Семь человек погибли при крушении самолета-разведчика в Турции 06:23
Twitter возобновил работу большинства аккаунтов 06:22
В Приморье начали работать рестораны, базы отдыха и хостелы 06:15
Сенат США рассмотрит вопрос о запрете приложения TikTok 06:10
Илон Маск впервые оказался в десятке богатейших людей планеты 05:48
На главу камчатского лесничества завели дело о служебном подлоге 05:46
Трамп не исключил санкций в отношении членов Компартии Китая 05:35
На Сахалине и Курилах за полгода отстрелили 29 медведей 05:02
Ученые озвучили причину аномальной жары в Сибири 04:59
Трамп неожиданно сменил руководителя своего предвыборного штаба 04:57
Снятие ограничений по COVID-19 в Хабаровском крае вновь отложили 04:48
Экспорт текилы из Мексики из-за COVID-19 сократился на 8 процентов 03:50
Эксперты оценили туристические предпочтения россиян 03:48
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов 02:53
Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны 02:52
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов 02:30
Выпускники сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии 01:10
American Airlines отправит 25 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск 01:02
Дзюба повторил рекорд результативности в РПЛ 00:33
Финал турнира по киберфутболу пройдет 26 июля 00:25
В Минобороны подвели итоги весеннего призыва-2020 00:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
16.07.2020 06:27
Рубрика: Общество

В Благовещенске зафиксирован температурный рекорд

Текст: Артем Красиков

В Благовещенске 15 июля зафиксирована максимальная температура воздуха - плюс 36,1 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр на своей странице в Instagram.

Фото: iStock
В Благовещенске зафиксирован температурный антирекорд

"Это самая высокая температура для 15 июля, которая фиксировалась в городе за весь период метеонаблюдений. Прежний рекорд - 35,3 градуса, был в 1999 году", - отмечается в сообщении.

Максимальная температура в июле составляет 37,7 градуса тепла - это случилось 9 июля 2000 года. Абсолютный максимум жары наблюдался 25 июня 2010 года - 39,4 градуса.

Отметим, что ГУ МЧС по Амурской области предупредило о прохождении 16-17 июля циклонов, которые принесут в регион грозы, сильные дожди с градом, скорость ветра достигнет 22 метров в секунду.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

Главное сегодня

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о Минских соглашениях
Захарова назвала санкции США "нечистоплотной конкуренцией"
Попова: Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ достигает 26%
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет