В Благовещенске зафиксирован температурный рекорд

В Благовещенске 15 июля зафиксирована максимальная температура воздуха - плюс 36,1 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр на своей странице в Instagram.

"Это самая высокая температура для 15 июля, которая фиксировалась в городе за весь период метеонаблюдений. Прежний рекорд - 35,3 градуса, был в 1999 году", - отмечается в сообщении.

Максимальная температура в июле составляет 37,7 градуса тепла - это случилось 9 июля 2000 года. Абсолютный максимум жары наблюдался 25 июня 2010 года - 39,4 градуса.

Отметим, что ГУ МЧС по Амурской области предупредило о прохождении 16-17 июля циклонов, которые принесут в регион грозы, сильные дожди с градом, скорость ветра достигнет 22 метров в секунду.