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16.07.2020 07:50
Рубрика: Общество

В Бурятии восемь человек заразились COVID-19 во время съемок клипа

Текст: Юлия Гарднер

Массовое заражение коронавирусом произошло в Бурятии во время съемок клипа. Инфекция подтвердилась у восьми человек, а в общей сложности в съемках было задействовано 18.

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- У одного из участников выявлен коронавирус. По данному случаю проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Установлен круг контактных лиц, организовано их лабораторное обследование и дальнейшее медицинское наблюдение, - сообщили ТАСС в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Все заболевшие и контактные лица изолированы.

Всего же за последние сутки в Бурятии подтверждено 44 новых случая COVID-19. Таким образом, этот диагноз поставлен уже 3 566 людям. Из них 2717 человек выздоровели, 34 скончались.

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