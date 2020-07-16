В Бурятии восемь человек заразились COVID-19 во время съемок клипа

Массовое заражение коронавирусом произошло в Бурятии во время съемок клипа. Инфекция подтвердилась у восьми человек, а в общей сложности в съемках было задействовано 18.

- У одного из участников выявлен коронавирус. По данному случаю проведен комплекс противоэпидемических мероприятий. Установлен круг контактных лиц, организовано их лабораторное обследование и дальнейшее медицинское наблюдение, - сообщили ТАСС в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Все заболевшие и контактные лица изолированы.

Всего же за последние сутки в Бурятии подтверждено 44 новых случая COVID-19. Таким образом, этот диагноз поставлен уже 3 566 людям. Из них 2717 человек выздоровели, 34 скончались.