Правительство Хабаровского края совместно с Хабаровским аэропортом, Дальневосточным центром активного отдыха и туризма, национальным парком "Шантарский" подало заявку на участие в первом Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, оператором которого выступает Агентство стратегического развития.

Вы не бывали на Шантарах: Понаблюдать за самыми северными китами на свете к Шантарам регулярно приезжают туристы со всего света. Фото: z-mesta.com

- Наш проект называется "Киты Охотского моря. Хабаровский край", - сообщил замминистра культуры Хабаровского края - председатель комитета по туризму Виталий Селюков. - Это уникальный продукт внутреннего туризма. Он подразумевает наблюдение за гренландскими китами там, где они рождаются и живут - на Шантарских островах. Шантары - это чистейшая экология, девственная природа, красивейшие виды, богатое Охотское море. Там, конечно, не покупаешься. Но возможность понаблюдать за самыми северными китами на свете тянет в южное Охотоморье людей со всего мира. В эти туры регулярно приезжают туристы из Америки, Японии, Кореи, Китая, Канады, Европы и, конечно, россияне.

Такие поездки весьма недешевы. Так, например, одна из туркомпаний предлагает двухнедельное путешествие по островам (от Комсомольска-на-Амуре) по цене от 170 до 225 тысяч рублей, в зависимости от сезона. Другая - 10-дневный экономтур с проживанием в палатках за 149 тысяч (с выездом из Хабаровска).

- Сегодня наша задача - войти в десятку лучших экологических проектов РФ, которая должна войти в готовящийся нацпроект "Туризм". Это даст шанс на бюджетное и внебюджетное финансирование и привлечение инвесторов, - подчеркнул Виталий Селюков.

Как сообщили в региональном комитете по туризму, на южном побережье Охотского моря в некоторых бухтах построены пункты приема туристов, создан надежный флот для доставки туристов с материковой зоны к Шантарскому архипелагу.

- Мы намерены упростить логистику доставки туристов из Хабаровска к Шантарам за счет строительства взлетно-посадочной полосы, привлечения малой и легкомоторной авиации, а также пассажирских судов, - отметил председатель комитета по туризму. - Тогда поездки будут дешевле, доставка на острова - быстрее и качественнее. За счет этого планируем раздвинуть рамки посещения Охотского моря и Шантар.

28 июля конкурсная комиссия выберет 30 лучших заявок. В рамках акселератора их инициаторы получат возможность разработать комплексные проекты туристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма и затем представить их на втором этапе конкурса. На этом этапе будут учитываться идеи жителей региона, которые можно оставить на краудсорсинговой платформе. Затем из 30 заявок будут выбраны десять победителей. Их объявят 16 октября.

Комментарии

Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта:

- Кризис, вызванный пандемией и больно ударивший по многим нашим традиционным укладам, одновременно открыл и "окно возможностей" для экологического туризма на территории России. Новые экологические маршруты, которые позволят не только побывать на уникальных природных объектах, но и дадут возможность своими глазами увидеть редких представителей флоры и фауны, без сомнения, будут пользоваться гарантированным успехом у наших граждан. Одновременно туризм способен придать мощный импульс развитию и самой системы особо охраняемых природных территорий, привлечению в нее крупных инвестиций - в первую очередь частных.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив:

- Разрабатывая программу акселерации для участников конкурса, мы намерены не просто создать условия для развития уже существующих проектов, но и стимулировать рост предпринимательской активности, сформировать позитивный имидж региона. Мы хотим наглядно показать, что экотуризм - это не только возможность увидеть природные достопримечательности, но и эффективный инструмент устойчивого экономического развития.