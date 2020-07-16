Новости

Трамп не исключил санкций в отношении членов Компартии Китая 05:35
На Сахалине и Курилах за полгода отстрелили 29 медведей 05:02
Ученые озвучили причину аномальной жары в Сибири 04:59
Трамп неожиданно сменил руководителя своего предвыборного штаба 04:57
Снятие ограничений по COVID-19 в Хабаровском крае вновь отложили 04:48
Экспорт текилы из Мексики из-за COVID-19 сократился на 8 процентов 03:50
Эксперты оценили туристические предпочтения россиян 03:48
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов 02:53
Крупные банки в США отказались кредитовать нефтегазовый сектор страны 02:52
Хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса и Uber ради биткоинов 02:30
Выпускники сдадут ЕГЭ по обществознанию и химии 01:10
American Airlines отправит 25 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск 01:02
Дзюба повторил рекорд результативности в РПЛ 00:33
Финал турнира по киберфутболу пройдет 26 июля 00:25
В Минобороны подвели итоги весеннего призыва-2020 00:05
Футбольный клуб "Оренбург" вылетел из премьер-лиги 15.07.2020
Оператор "Северного потока-2" ответил на угрозы США 15.07.2020
Авен заявил, что хотел бы купить "чуть-чуть "Спартака" 15.07.2020
Суд арестовал всех четверых врачей, которых обвиняют в торговле детьми 15.07.2020
США ввели очередные санкции против РФ 15.07.2020
Губернатор Подмосковья отменил масочный режим на улицах 15.07.2020
Кинотеатры в Подмосковье откроют с 1 августа 15.07.2020
МИД призвал Грузию прекратить провокации на границе 15.07.2020
Почему важно своевременно ставить обновления на гаджеты 15.07.2020
Леонид Федун: Судите "Спартак", как "Зенит", - и мы будем чемпионами 15.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Можно ли требовать назад деньги при гражданском браке? Разъяснение Верховного суда
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Новые законы: зажигалки под запретом, плата за асфальт и льготы детям
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
Как уберечь жилье от воров-домушников во время отпуска
16.07.2020 05:42
Рубрика: Общество

Вы не бывали на Шантарах?

В Хабаровском крае рассчитывают на помощь китов в увеличении внутреннего турпотока
Текст: Татьяна Дмитракова (Хабаровский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 155(8209)
Правительство Хабаровского края совместно с Хабаровским аэропортом, Дальневосточным центром активного отдыха и туризма, национальным парком "Шантарский" подало заявку на участие в первом Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, оператором которого выступает Агентство стратегического развития.
Вы не бывали на Шантарах: Понаблюдать за самыми северными китами на свете к Шантарам регулярно приезжают туристы со всего света. Фото: z-mesta.com Вы не бывали на Шантарах: Понаблюдать за самыми северными китами на свете к Шантарам регулярно приезжают туристы со всего света. Фото: z-mesta.com
Вы не бывали на Шантарах: Понаблюдать за самыми северными китами на свете к Шантарам регулярно приезжают туристы со всего света. Фото: z-mesta.com

- Наш проект называется "Киты Охотского моря. Хабаровский край", - сообщил замминистра культуры Хабаровского края - председатель комитета по туризму Виталий Селюков. - Это уникальный продукт внутреннего туризма. Он подразумевает наблюдение за гренландскими китами там, где они рождаются и живут - на Шантарских островах. Шантары - это чистейшая экология, девственная природа, красивейшие виды, богатое Охотское море. Там, конечно, не покупаешься. Но возможность понаблюдать за самыми северными китами на свете тянет в южное Охотоморье людей со всего мира. В эти туры регулярно приезжают туристы из Америки, Японии, Кореи, Китая, Канады, Европы и, конечно, россияне.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Минэкономразвития взялось за разработку арктических круизов

Такие поездки весьма недешевы. Так, например, одна из туркомпаний предлагает двухнедельное путешествие по островам (от Комсомольска-на-Амуре) по цене от 170 до 225 тысяч рублей, в зависимости от сезона. Другая - 10-дневный экономтур с проживанием в палатках за 149 тысяч (с выездом из Хабаровска).

- Сегодня наша задача - войти в десятку лучших экологических проектов РФ, которая должна войти в готовящийся нацпроект "Туризм". Это даст шанс на бюджетное и внебюджетное финансирование и привлечение инвесторов, - подчеркнул Виталий Селюков.

Как сообщили в региональном комитете по туризму, на южном побережье Охотского моря в некоторых бухтах построены пункты приема туристов, создан надежный флот для доставки туристов с материковой зоны к Шантарскому архипелагу.

- Мы намерены упростить логистику доставки туристов из Хабаровска к Шантарам за счет строительства взлетно-посадочной полосы, привлечения малой и легкомоторной авиации, а также пассажирских судов, - отметил председатель комитета по туризму. - Тогда поездки будут дешевле, доставка на острова - быстрее и качественнее. За счет этого планируем раздвинуть рамки посещения Охотского моря и Шантар.

28 июля конкурсная комиссия выберет 30 лучших заявок. В рамках акселератора их инициаторы получат возможность разработать комплексные проекты туристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма и затем представить их на втором этапе конкурса. На этом этапе будут учитываться идеи жителей региона, которые можно оставить на краудсорсинговой платформе. Затем из 30 заявок будут выбраны десять победителей. Их объявят 16 октября.

Комментарии

Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта:

- Кризис, вызванный пандемией и больно ударивший по многим нашим традиционным укладам, одновременно открыл и "окно возможностей" для экологического туризма на территории России. Новые экологические маршруты, которые позволят не только побывать на уникальных природных объектах, но и дадут возможность своими глазами увидеть редких представителей флоры и фауны, без сомнения, будут пользоваться гарантированным успехом у наших граждан. Одновременно туризм способен придать мощный импульс развитию и самой системы особо охраняемых природных территорий, привлечению в нее крупных инвестиций - в первую очередь частных.

Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив:

- Разрабатывая программу акселерации для участников конкурса, мы намерены не просто создать условия для развития уже существующих проектов, но и стимулировать рост предпринимательской активности, сформировать позитивный имидж региона. Мы хотим наглядно показать, что экотуризм - это не только возможность увидеть природные достопримечательности, но и эффективный инструмент устойчивого экономического развития.

В регионах Общество Природа Общество Ежедневник Образ жизни Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Путин и Меркель негативно оценили заявления Киева о Минских соглашениях
Захарова назвала санкции США "нечистоплотной конкуренцией"
Попова: Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в РФ достигает 26%
Вирусолог объяснил наличие более 100 штаммов коронавируса в России
СМИ: Минтранс Турции сообщил о возобновлении авиасообщения с Россией
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет