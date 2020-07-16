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16.07.2020 10:54
Рубрика: Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре загорелся автобус с пассажирами

Текст: Дина Непомнящая

Автобус с пассажирами загорелся сегодня днем в Комсомольске-на-Амуре во время движения по улице Дикопольцева.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Сотрудники ведомства уже начали проверку деятельности перевозчика. По ее результатам будут приняты необходимые меры.

Проверку информации о ЧП также начало региональное следственное управление СК. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

Как сообщили РИА Новости в комсомольском управлении ГИБДД, без жертв удалось обойтись, потому что водитель вовремя почувствовал запах дыма, остановился на остановке и попросил людей покинуть автобус. Уже после того, как пассажиры вышли, транспортное средство загорелось. Восстановлению оно не подлежит.

"По предварительным данным, причиной возгорания стала проводка", - отметил собеседник агенства.

Представитель ГИБДД также отметил, что все документы у водителя были в порядке, техосмотр он прошел вовремя.

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