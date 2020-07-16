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Рубрика: Власть

Дождались

В Магадане начали реконструкцию жизненно необходимой трассы
Текст: Наталья Мифтахутдинова (Магаданская область)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 155(8209)
Разрушавшийся долгие годы аварийный и очень опасный участок Портового шоссе в Магадане наконец-то дождался ремонта. Ведет работу московская компания, пообещавшая сдать объект в конце следующего года. Это значит, что для жителей Колымы миновала реальная угроза остаться без снабжения жизненно важными товарами.

Преувеличить значимость шоссе сложно. Это единственная дорога между Магаданом и морским торговым портом. Ежедневно машины доставляют по ней в город и колымские поселки различные грузы: топливо, продовольствие, тяжелую технику для горных предприятий и многое другое.

- Нет Портового шоссе - нет угля для ТЭЦ, нет продуктов в магазинах. Это наша своеобразная "дорога жизни", - говорит мэр города Юрий Гришан.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Участок трассы, о котором идет речь, проходит у подножья сопки. С одной стороны - нависающая стена, с другой - на склоне бухты Нагаева - расположены склады нефтепродуктов, пожарно-спасательная часть, сквер "Морской". После экстремальных магаданских ливней в 2014 году оползневые массы врезались на стыке улицы Портовой и Портового шоссе в дорожную обочину на всю ее ширину. В 2016 году на трассу свалилось более 500 кубометров грунта, включающего глыбы и валуны. Но основной урон наносят морской прибой и мерзлотные процессы.

- Исследованием динамики береговых процессов на восточном берегу бухты Нагаева я занимаюсь с 2000 года. Происходит обрыв береговой части, море наступает в сторону суши со средней скоростью около двух метров в год. "Полочка", по которой проходит шоссе, шириной всего 15-17 метров, то есть примерно через семь лет она исчезнет. А движение по шоссе может оборваться еще раньше. Вопрос времени, - пояснял еще в 2016 году магаданский ученый, кандидат геолого-минералогических наук Борис Важенин.

Городские власти, осознавая масштаб проблемы, не уставали напоминать о ней на самых разных уровнях. Дело в том, что необходимые работы по берего-укреплению изначально оценивались в 800 миллионов рублей, и для регионального бюджета эта сумма была непосильной.

На "экскурсию" приглашали депутатов Госдумы, руководителей различных ведомств и даже федеральных министров. Все смотрели, качали головами и сочувствовали. Тем временем движение по дороге стало односторонним, а с опорной стены пришлось снять третий ярус. В 2017 году пришлось даже ввести режим ЧС.

Свет в конце туннеля забрезжил не так давно. Пришедшему в 2018 году новому губернатору Сергею Носову удалось заручиться финансовой поддержкой свыше. И подрядчик - компания "Больверк" - развернул деятельность на берегу бухты Нагаева. А потом… прекратил.

- В декабре 2019-го "Больверк" был признан банкротом, - рассказывает Сергей Носов. - Мы перезаключили контракт с компанией "Стройтрансгаз". В этом году будут выполнены работы на 450 миллионов рублей.

- Мы разберем оставшиеся ярусы подпорной стены и построим новые, более крепкие. Это тоже входит в проект берегоукрепления, - дает расклад Юрий Гришан. - Совместно с учеными определяем дальнейшие действия и в отношении склона. Выбрали предварительный вариант: построить заградительную дамбу, которая сможет уберечь проезжую часть от схода камней и грунта. Недавно установили видеонаблюдение для контроля над участком. С Ростелекомом планируем организовать наблюдение из космоса за состоянием поверхности склона. А на том участке, который не подвержен обрушению, будем заниматься укреплением россыпи - приобретать сетки и с помощью альпинистов крепить их к скале .

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