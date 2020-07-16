В Приморье начали работать рестораны, базы отдыха и хостелы

В Приморье разрешили работу средствам коллективного размещения и предприятиям общепита при условии их допуска к работе. Как сообщает пресс-служба правительства края, соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

При этом накануне в регионе до 31 июля продлили режим повышенной готовности, но с учетом текущей эпидобстановки ограничения постепенно снимаются.

Так, с 15 июля могут начать работу кафе и рестораны, обеспеченных сетями централизованного водоснабжения, канализации и базовым набором производственных участков. Для этого они должны уведомить министерство промышленности и торговли края электронным письмом и пройти соответствующий мониторинг на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора.

Если они имеют открытые террасы или летние веранды, где уже принимают гостей, то могут начать работу без уведомлениям.

Решение об открытии касается также гостиниц, баз отдыха, мотелей, апартаментов, хостелов и пляжей - при выполнении тех же условий, что и рестораны. Однако, расположенные на их территориях бассейны, сауны и банные комплексы открываться не будут.

"Наша главная задача - возобновить работу предприятий сферы гостеприимства, не допустив при этом новых вспышек заболевания. По этой причине мониторингу объектов на соответствие санитарным требованиям уделим особое внимание. Непрошедших его к работе не допустим, а злостные нарушители будут привлекаться к административной ответственности", - уточнил заместитель председатель правительства края Константин Шестаков.

Между тем, на сегодняшний день в крае было зафиксировано 69 новых случаев COVID-19, общее количество с начала пандемии - 5305.

"Мы понимаем всю необходимость снятия ряда ограничений, поскольку не должна расти социальная напряженность. Однако, при этом, мы еще внимательнее будем следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли, включая ярмарки и рынки, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Более того, такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий - вплоть до запрета оказывать услуги. На сегодняшний день ношение масок и "социальная дистанция" признаны наиболее эффективными способами не заразиться коронавирусом, поэтому задача административных комиссий - контролировать соблюдение этих мер, чтобы не допустить новые вспышки заболевания", - отметили в оперативном штабе.