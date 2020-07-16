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16.07.2020 06:15
Рубрика: Общество

В Приморье начали работать рестораны, базы отдыха и хостелы

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье разрешили работу средствам коллективного размещения и предприятиям общепита при условии их допуска к работе. Как сообщает пресс-служба правительства края, соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

При этом накануне в регионе до 31 июля продлили режим повышенной готовности, но с учетом текущей эпидобстановки ограничения постепенно снимаются.

Так, с 15 июля могут начать работу кафе и рестораны, обеспеченных сетями централизованного водоснабжения, канализации и базовым набором производственных участков. Для этого они должны уведомить министерство промышленности и торговли края электронным письмом и пройти соответствующий мониторинг на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадзора.

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Если они имеют открытые террасы или летние веранды, где уже принимают гостей, то могут начать работу без уведомлениям.

Решение об открытии касается также гостиниц, баз отдыха, мотелей, апартаментов, хостелов и пляжей - при выполнении тех же условий, что и рестораны. Однако, расположенные на их территориях бассейны, сауны и банные комплексы открываться не будут.

"Наша главная задача - возобновить работу предприятий сферы гостеприимства, не допустив при этом новых вспышек заболевания. По этой причине мониторингу объектов на соответствие санитарным требованиям уделим особое внимание. Непрошедших его к работе не допустим, а злостные нарушители будут привлекаться к административной ответственности", - уточнил заместитель председатель правительства края Константин Шестаков.

Между тем, на сегодняшний день в крае было зафиксировано 69 новых случаев COVID-19, общее количество с начала пандемии - 5305.

"Мы понимаем всю необходимость снятия ряда ограничений, поскольку не должна расти социальная напряженность. Однако, при этом, мы еще внимательнее будем следить за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах торговли, включая ярмарки и рынки, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Более того, такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий - вплоть до запрета оказывать услуги. На сегодняшний день ношение масок и "социальная дистанция" признаны наиболее эффективными способами не заразиться коронавирусом, поэтому задача административных комиссий - контролировать соблюдение этих мер, чтобы не допустить новые вспышки заболевания", - отметили в оперативном штабе.

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