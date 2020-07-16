В Приморье пьяный водитель разрушил школьное крыльцо

В Спасском районе Приморья 39-летний пьяный водитель Suzuki Escudo, потеряв управление, снес секцию металлического забора школы и наехал на крыльцо, частично разрушив его, сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Приморскому краю.

В результате происшествия пострадали четыре человека: сам водитель и три его пассажира, в том числе девятилетний мальчик. Он не был пристегнут ремнем и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как выяснили полицейские, рулевой Suzuki был пьян. Его водительский 16 лет, в 2020 году он не привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Мужчине грозит административный штраф до 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет по статье 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения". Кроме того, мужчине предстоит возместить школе ущерб за разбитое крыльцо и снесенный забор.

Машину, тоже получившую повреждения, эвакуировали на штрафстоянку. Полицейские устанавливают тяжесть вреда, причиненного здоровью потерпевших.

В целом, по информации региональной ГИБДД, вчера в полицию поступили сообщения о 73 ДТП, в пяти из них пострадали восемь человек. Повреждены 135 автомобилей.