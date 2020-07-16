Во время пандемии честному бизнесу пришлось научиться гибкости

Пандемию коронавирусной инфекции и уход на вынужденную изоляцию представители малого, среднего, да и крупного бизнеса восприняли одинаково - с ужасом. Для любого предпринимателя ситуация грозила обернуться убытками, даже несмотря на меры поддержки, которые предложило государство.

- Бизнесмены в этот момент разделились. Одни решили быть честными. Закрыться и не работать, как предлагает власть, взяв кредит на выплату зарплат. Другие подумали: "А чем потом отдавать?". И стали искать другие решения, - описывает картину трехмесячной давности организатор партнерства бизнес-консультантов в Хабаровске Андрей Заусаев.

Среди тех, кто продолжил работать, нашлись более или менее законопослушные. Сделали упор на доставку, перешли в онлайн... Решения для легальной деятельности были. Но некоторые рискнули и честным именем, и здоровьем клиентов.

Для соскучившихся по тусовкам хабаровчан стали проводить тайные вечеринки. Доступ туда, как в подпольное казино: через своих и по персональному приглашению. Нашлись и магазины, которые, прикрывшись пластиковыми жалюзи и вывесив объявление о выдаче интернет-заказов, потихоньку пускали покупателей.

- У меня есть клиентка, продает детские товары. Когда стали работать на доставку, пришлось закрыть офлайн точку продаж для посетителей. Говорит: "Конкуренты торгуют, а я закрыта… Но ведь я не могу обеспечить безопасность детям в торговом зале!", - рассказывает Андрей Заусаев.

На самом деле, как отмечает эксперт, даже работая по-честному, можно обойтись без потерь. Надо проявить гибкость. Иметь несколько коротких планов действий для разного развития ситуации. Быть готовым в любой момент вернуться к привычной работе или остаться на карантине, если его в очередной раз продлят.

- В то же время, если посмотреть шире, мы поймем, что проблема коснулась Дальнего Востока не так сильно, как западных регионов. Таких жестких запретов и контроля, как там, здесь не было. И если тут продажи просели в среднем на 15 - 30 процентов, то в Москве - на 70 - 90, - отмечает бизнес-консультант. - Я могу назвать примеры очень успешных изменений у моих клиентов. Наружная реклама. Компания занималась производством различных вывесок и баннеров, был свой станочный парк. Немного адаптировав станки, предприниматель начал производить помимо рекламных конструкций офисную мебель. И сейчас заказы есть по обоим направлениям. Типография. У них был большой ассортимент продукции, но увидев, что все сейчас ушли в доставку, они сделали акцент на производстве упаковки и этикеток, потому что это наиболее востребовано. Детская художественная школа. Запустили онлайн-занятия с детьми и "откусили" себе на рынке часть новых клиентов. В будущем это даст возможность зайти в соседние регионы.

Пожалуй, сильнее других отраслей влияние ограничительных мер ощутила туриндустрия. Проблемы начались сразу после закрытия границ.

- Было много действующих заявок, поскольку до этого клиенты бронировали туры на лето. Какие-то удалось перенести на другое время, чаще всего сдвигали на будущий год, - вспоминает турагент Анастасия Гаврилюк. - Эти туристы отправятся отдыхать на тех же условиях и по той же цене. Другим средства сохранили на депозите. Вернуть деньги клиентам сразу не мог практически никто, это привело бы к банкротствам. А страховые выплаты не рассчитаны на такие большие суммы.

Анастасия отмечает, что "свет в конце тоннеля" стал виден, когда разрешили поездки на российские курорты.

- В последнее время сохранялась тенденция отдыхать за границей. Там лучше сервис при более низкой цене. Но сейчас все устали сидеть дома и появилось много запросов на Черное море. Из Хабаровска открылись прямые вылеты в Крым и Сочи. Это очень удобно, потому что можно собрать турпакет, включающий перелет, проживание, питание и трансфер со страховкой. Конечно, мы все ждем, когда границы будут открыты, после этого появится больше направлений. Но есть ощущение, что, как минимум до конца года, этого не произойдет, - говорит она.

Среди тех, кто во время карантина понес серьезные убытки, - общепит. Большинство заведений перестроились на работу в формате доставки или выдачи готовой еды.

- Для предприятий, которые всегда работали в таком режиме, почти ничего не изменилось, остальным сложнее. Несколько владельцев даже выставили бизнес на продажу за очень маленькие деньги. Тяжелее всего ресторанам. Кто-то открыл веранды. Возможно, так они смогут покрыть свои убытки. Мягко выражаясь, если они сейчас работают хотя бы "в ноль" - это уже хорошо, - говорит сервис-менеджер заведений общественного питания Сергей Фо. - Некоторые занялись кейтерингом. И в принципе, те, кто перестроился на выездное обслуживание, даже зарабатывают. Но в целом ситуация сейчас сложная. Персонал сидит без работы и без денег. Соответственно, кто-то уходит. Тем более что рядовой состав - официанты, бармены - это в основном студенты. Здесь не получилось, пошли в другое место. Правда, половина сотрудников ждет открытия. Очень повезло тем, кто раньше успел что-то заработать. Например, копил на отпуск, а сейчас тратит эти средства.

При этом, как отмечает Сергей, общепит может работать даже в нынешних условиях, хоть выполнять все требования регламента и тяжело. Он сам в период карантина помог открыться двум новым заведениям.

- Неизвестно, на сколько времени эта история затянется. Но мы все готовы к тому, что она может продлиться еще долго, - отмечает сервис-менеджер. - Точно могу сказать одно. Когда кафе откроют, будет толпа посетителей. Люди устали сидеть взаперти, им нужны развлечения. А в ресторанах мы отдыхаем в первую очередь морально, а потом уже гастрономически.