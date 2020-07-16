ГП направила в суд дело о размещении фото Гитлера во время "Бессмертного полка онлайн"

Генеральная прокуратура направила в суды два уголовных дела о размещении во время акции "Бессмертный полк онлайн" фотографий Гитлера и Власова и реабилитации нацизма.

"Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь утвердил обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма)", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, один из злоумышленников разместил 4 мая фотографию Адольфа Гитлера для его публичной демонстрации неограниченному кругу лиц на сайте "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны. Тем самым, как отметили в Генпрокуратуре, фигурант уголовного дела публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны. То есть своими действиями обвиняемый совершил реабилитацию нацизма.

Второй обвиняемый в этот же день, используя персональный компьютер, оформил заявку на том же ресурсе для публикации фотографии Андрея Власова, который приговором Военной коллегии Верховного суда Союза ССР от 1 августа 1946 года признан изменником Родины. При этом гражданин был достоверно осведомлен об участии Власова в боевых действиях на стороне нацистской Германии против СССР.

Как отметили в пресс-службе надзорного ведомства, уголовные дела направлены для рассмотрения по существу в Ульяновский областной и Пермский краевой суды.