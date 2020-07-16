Маршрутчиков в Энгельсе протестируют после медосмотра у врача с COVID-19

Водителей маршруток города Энгельс Саратовской области протестируют на COVID-19 из-за того, что у медработника, которая проводила предрейсовые осмотры, выявили коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Галину Архипову.

По ее словам, в ходе обследования лиц, которые контактировали с ранее выявленным пациентом с COVID-19, коронавирус подтвердился у медработницы. Выяснилось, что она работает в "Центральной диспетчерской службе" города и проводила предрейсовые медосмотры у водителей маршрутных такси. Отмечалось, что болезнь протекала у женщины бессимптомно.

Архипова рассказала о ситуации в ходе брифинга, посвященного ситуации с коронавирусом в регионе. Во время мероприятия журналистами была озвучена информация о том, что медработник за последнее время якобы контактировала со 140 водителями. Архипова не подтвердила и не опровергла эту цифру, однако подчеркнула, что все контактировавшие с врачом водители определены. Как контактные они будут проверены на коронавирус на 10-й день.

По последним данным, всего в Саратовской области подтверждено 7969 пациентов с COVID-19. Из них выздоровели 4535 человек. Еще 49 пациентов скончались.